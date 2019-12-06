Жертва домогательств Вишневского призвала других студенток обратиться в прокуратуру

Санкт-Петербург, 6 декабря. Бывшая студентка РГПУ имени Герцена решила обратиться в прокуратуру Петербурга с заявлением о сексуальных домогательствах со стороны профессора политологии и депутата Закса Бориса Вишневского.

По словам пострадавшей, она неоднократно подвергалась домогательствам со стороны Вишневского. Девушка, представившаяся Кристиной, отметила, что она не единственная жертва профессора. Она добавила, что долго думала над этим и решила, что не может оставить депутата безнаказанным.

«Я очень долго думала над этим, но все-таки решила подать заявление в прокуратуру Санкт-Петербурга на Бориса Вишневского за домогательства», — сообщила Кристина в видеообращении, которое прислала в редакцию Nation News.

Кристина отметила, что общается с другими студентками РГПУ имени Герцена, которые тоже стали жертвами домогательств со стороны Вишневского. Она просила пострадавших девушек не молчать и тоже обратиться в прокуратуру. Теперь в этой истории с домогательствами будут разбираться правоохранители.

«Я же намерена идти до конца и спуск этому делу давать не буду», — подытожила девушка.

Скандал вокруг Вишневского разгорелся после обращения Кристины в редакцию Nation News в ноябре текущего года. В личной беседе девушка рассказала, каким способом студентки «сдавали» экзамены похотливому профессору.

Кроме того, в редакцию Федерального агентства новостей поступило письмо от Алины, которая также сообщила о домогательствах со стороны профессора. При этом обе девушки отметили, что они ― не единственные жертвы Вишневского. Похождения депутата продолжаются уже многие годы.

В РГПУ имени Герцена проигнорировали запрос отстранить Вишневского от работы на время разбирательств, однако информацию о Вишневском, как о преподавателе, удалили. Тем не менее администрация вуза готова «прикрывать» депутата, несмотря на скрывшиеся факты.