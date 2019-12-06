Фигуранту дела о массовых беспорядках Абаничеву засчитали 15 суток, проведенные в СИЗО

Москва, 6 декабря. Тверской суд Москвы арестовал участника незаконной акции 27 июля в столице Сергея Абаничева на 15 суток. Об этом рассказал его адвокат Федор Сирош.

По словам юриста, суд признал Абаничева виновным по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ об участии в несанкционированной акции, которая помешала нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения.

«Суд зачел то время, что он находился в СИЗО. Поэтому он останется на свободе», — уточнил адвокат.

В начале сентября СК РФ прекратил уголовное дело о массовых беспорядках в Москве в отношении Абаничева и еще четверых граждан. Их дела переквалифицировали на административные. Как уточнили следователи, состава преступления в действиях пяти лиц обнаружено не было.

Абаничева задержали 5 декабря и отпустили затем под обязательство о явке. Митинг 27 июля стал одним из череды акций, организованных в преддверии выборов в Мосгордуму. Поводом послужило законное решение столичного избиркома снять представителей так называемой «оппозиции» с выборов в столичный парламент из-за превышения порога брака в собранных за них подписях.

Федеральное агентство новостей ранее выпустило расследование «Анатомия протеста», посвященное массовым беспорядкам в Москве. Выяснилось, что в российские выборы вмешивались западные страны, в частности США.