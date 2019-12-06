Донбасс сегодня: штаб ООС готовит операцию «Возмездие» за «альфовцев», армия несет потери

Донбасс, 6 декабря. ВСУ ударили по ЛНР после пяти дней тишины. Украинское командование намерено отомстить за гибель офицеров СБУ. Четверо украинских силовиков погибли и двое ранены при разгрузке снарядов. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Представительства ЛНР и ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня за минувшие сутки зафиксировали десять нарушений со стороны киевских силовиков. В ЛНР отмечен один обстрел из минометов калибром 82 мм, произведенный ВСУ по территории поселка Красный Лиман. Это первое нарушение после пяти дней тишины.

В ДНР обстрелам из 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия подверглись пять населенных пунктов. Под Горловкой, по поселку Зайцево, подразделения 59-й мотопехотной бригады ВСУ открыли огонь из стрелкового оружия в тот момент, когда там проводились ремонтные работы на коммунальном предприятии «Вода Донбасса». Персонал станции и ремонтные работники успели спуститься в укрытие, жертв нет.

Силы ООС готовят операцию «Возмездие»

Напомним, что недавно в Донбассе погибли два офицера спецназа «Альфа» СБУ. Командование Операции объединенных сил решило в ответ провести спецоперацию «Возмездие», сообщает управление Народной милиции ДНР. Для осуществления плана несколько групп снайперов из украинских спецслужб были отправлены на передовую. Оборонное ведомство ДНР в связи с этим не исключает активизацию провокаций украинских силовиков.

В то же время, Генпрокуратура Луганской Народной Республики выступила с заявлением о том, что у них имеется информация о готовящихся провокациях со стороны украинских силовиков. В заявлении указано, что на горячую линию поступила информация от военнослужащего 14-й механизированной бригады ВСУ: он рассказал, что командование силовой операции готовит масштабные провокации вдоль всей линии разграничения.

Подразделения ВСУ перевозят военную технику из мест хранения к передовой. В целях сокрытия незаконных действий украинских силовиков заставляют перекапывать участки, где проходила техника. Один из солдат пожаловался, что копать саперными лопатками мерзлую землю невозможно. В пресс-службе прокуратуры добавили, что информацию, поступившую на горячую линию, тщательно проверяют, и в случае ее подтверждения все виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности.

Четверо военнослужащих ВСУ погибли при разгрузке боеприпасов

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что при разгрузке боеприпасов погибло несколько бойцов ВСУ из 72-й механизированной бригады.

Причиной гибели четырех человек и ранения еще двух стало банальное несоблюдение техники безопасности при разгрузке «Урала». В район села Новозвановка Луганской области на позиции бригады прибыли два бронетранспортера и грузовой автомобиль с боеприпасами. Во время разгрузки произошла детонация укладки, что и привело к трагедии.