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ВЦИОМ оценит эффективность губернаторов на основе доверия россиян

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ВЦИОМ оценит эффективность губернаторов на основе доверия россиянПсков, 6 декабря. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) намерен оценить уровень доверия россиян к губернаторам. Об этом заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

По его словам, ВЦИОМ начал осуществлять регулярный мониторинг и оценку уровня доверия граждан к губернаторам. На основе полученных данных будут определяться ключевые показатели эффективности глав регионов.

«Уже сейчас идет опрос по доверию к губернаторам, это внесено в KPI (ключевые показатели эффективности – Прим. ФАН) губернаторов: доверяют губернаторам или нет», — пояснил Федоров.

Он также добавил, что в дальнейшем эти данные будут использоваться администрацией президента РФ для оценки эффективности работы губернаторов.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что с начала 2019 года уровень обеспокоенности россиян заметно сократился. По данным центра, россияне перестали опасаться возможного роста цен и снижения дохода. В целом социологи отметили стабильное понижение беспокойства у жителей России.

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Источник: ТАСС
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