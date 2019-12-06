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Sukhoi Superjet вынужденно сел во «Внуково» после вылета в Надым

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Sukhoi Superjet вынужденно сел во «Внуково» после вылета в НадымМосква, 6 декабря. Самолет Sukhoi Superjet 100 «Газпром-авиа» совершил вынужденную посадку в московском аэропорту «Внуково» из-за технических неполадок с одним из двигателей. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

«После взлета в Надым воздушное судно вернулось на аэродром вылета после срабатывания датчика неисправности двигателя», — объяснил он.

По его словам, на борту находились 43 человека. Обстоятельства экстренной посадки выясняются.

Как уточняет телеканал «360», пилот SSJ100 доложил о проблемах с гидросистемой во время набора высоты и запросил разрешение вернуться в аэропорт вылета.

Наземные службы были готовы к возможной аварийной посадке. Никто не пострадал

Ранее у севшего во «Внуково» борта авиакомпании Utair возникли проблемы со стойкой шасси — у самолета лопнуло колесо.

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Источник: РИА Новости
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