Крупнейшие за последние десятилетия забастовка и шествия протеста против пенсионной реформы прошли во всех крупных городах Франции. По данным французского МВД, в них приняло участие 806 тысяч французов, хотя и эта цифра, вероятно, занижена. Так, в Париже, согласно официальной информации, в последней акции приняли участие 68 тысяч человек. Как непосредственный участник могу сказать, что людей было значительно больше и называемая профсоюзами цифра в 250 тысяч значительно ближе к истине.

Еще по пути к месту началу шествия — Восточному вокзалу бросалось в глаза, что резко увеличилось количество велосипедистов, а электрических самокатов, сдаваемых в аренду, уменьшилось. Это связано с тем, что не работал общественный транспорт. Всегда многолюдный Восточный вокзал был непривычно пуст, только группа из пяти полицейских обходила его пустые залы.

Несмотря на то, что людям приходилось идти пешком километры, они начали приходить задолго до начала шествия. Вскоре все окрестные кафе и рестораны были заполнены парижанами с рюкзаками. Некоторые взяли с собой и мотоциклетные шлемы. Люди кучковались и на улицах, развивались флаги самых различных расцветок. Выделялся мужчина в казачьей форме и еще один в форменной шапке с эмблемой Советской армии.

Вскоре стали прибывать и колонны автобусов полиции и жандармерии. Припарковавшись у тротуара, они выставляли с обеих сторон колонны по полицейскому, вооруженному автоматом.

Часа за два до начала стали приезжать и автобусы главного организатора мероприятия — крупнейшего профсоюза Франции CGT (Всеобщая конфедерация труда). Надутые из баллонов шары прикреплялись к крышам автобусов.

Некоторые из них стали своеобразными барами, торгующими через заднюю по невероятно низкой для Парижа цене. В ассортимент входили кофе, безалкогольные напитки, горячее и обычное вино. Другие автобусы продавали сандвичи.

Появились отряды самообороны CGT с красными повязками на рукавах. Им выдавали респираторы для защиты от слезоточивого газа полиции. Были практически все группы французских трудящихся, участвовали профсоюзы полицейских, транспортников, энергетиков, учителей. Выделялись своей формой пожарные и белыми халатами медики, красиво пели работники парижской оперы.

Вскоре прибыла группа молодежи с красными флагами и музыкальными инструментами. Юноши были одеты в красные рубашки и косоворотки. Они зажигательно танцевали, исполняя при этом на французском языке нашу песню «По долинам и по взгорьям». Потом спели еще несколько песен. Собравшиеся наградили их шквалом аплодисментов.

Были еще ансамбль барабанщиков и группа африканцев, поющих рэп.

Пообщался с людьми. На вопрос, что заставило их прийти сюда, все как один отвечали, что Макрон снова обманул их. Он привлек много голосов на президентских выборах, гарантируя, что не поднимет границу пенсионного возраста в 62 года. Формально она и осталась, но по проекту пенсионной реформы теперь при выходе на пенсию в этом возрасте человек будет получать 90%, заработанной им пенсии. Но чтобы получить полную пенсию, надо становиться пенсионером в 64 года. При этом отменяется досрочный выход на пенсию для многих категорий трудящихся.

Если сейчас пенсия начисляется, исходя из 25 самых высокооплачиваемых лет трудового стажа, то теперь она будет начисляться на основе всех лет трудовой деятельности. Это приведет ее к снижению, так как в начале трудового пути все, как правило, получают меньше, да и зарплаты 40 лет назад были ниже.

В 14 часов растянувшаяся на много километров колонна тронулась. Перед профсоюзом шли представители самых разнообразных организаций. Тут были коммунисты разных фракций, анархисты, антиглобалисты, экологи. Все они раздавали листовки и партийные газеты. Кроме желтых жилетов привлекал внимание мужчина, одетый в желтую юбку.

Увидел черный флаг с надписью на украинском и французском языках: «Смерть каждому, кто мешает приобретению свободы трудовым народом». Оказалось, что это пожилой украинец, давно живущий во Франции, который является идейным последователем батьки Махно и носит флаг с его словами. Меня он развеселил, сообщив, что анархия — это то, чего сейчас не хватает на Украине. По моему мнению, там этого в избытке и с каждым годом становится все больше.

Было много молодежи, даже дети 10-12 лет несли транспарант. Африканец раздавал листовки с требованием свободы для мигрантов. Интересно какая им еще нужна свобода, если уже сейчас ее у них больше, чем у коренных французов?

Увидел раздающего листовки мужчину с лентой цветов французского флага через плечо. Решил, что это мэр (они носят такие ленты на официальных мероприятиях), который пытается привлечь внимание к проблемам своего городка. Каково же было мое удивление, когда я получил от него листовку «Стоп исламофобия!». Говорить о притеснении мусульман в современной Франции также смешно, как о притеснении сегодня бандеровцев на Украине. Федеральное агентство новостей рассматривало этот вопрос в статье «Мигрантам Парижа не хватает 459 мечетей — они требуют отдать им библиотеки».

Десятки журналистов непрерывно фотографировали француженку, появившуюся посреди колонны с обнаженной грудью. Нижнюю часть ее тела скрывал флаг Франции. При этом вопросов ей никто не задавал. Восхитился ее стойкостью — на улице было +4. Как мало нужно сделать, чтобы твое лицо увидел весь мир.

Вдоль пути следования колонны появилось множество мангалов, на которых жарили шашлыки, столы, где продавали политическую литературу. Повсюду сновали продавцы свистков.

Я был в начале колонны. Мы уже прошли весь бульвар Мажанта, когда увидел костер у последнего столба перед площадью Республики и горящие провода внутри него. Вскоре подошел молодой человек и принес электросамокат, которые в Париже стоят повсюду и их можно взять в аренду, заплатив картой онлайн. Его он положил в костер, а потом принес еще мешок мусора для поддержания огня. Когда вспыхнули шины самоката, то от них повалил густой черный дым. Вскоре в костер положили и арендованный велосипед. Затем такие же костры появились у других столбов и светофоров на бульваре.

Полиция не вмешивалась и молодежь начала штурмовать офисы банков. Интересно, что было множество магазинов, чьи витрины даже не были защищены рольставнями или щитами. Были кафе и рестораны, которые продолжали свою работу, но атаковали только банки.

В банке LCL выбили дверь и разгромили все внутри, обломки мебели валялись до утра. У банка HSBC наполовину отломали первую букву в названии. Было разбито множество стекол и расписаны антикапиталистическими лозунгами стены, двери и окна абсолютно всех банковских офисов на бульваре. Также были уничтожены стенды с рекламой банковских услуг.

Тут же появилась полиция и полетели газовые гранаты. В ответ протестующие подожгли один из офисов.

Я дважды был на протестах желтых жилетов, но сейчас противостояние было совсем другим. Там люди были беззащитными, так как все сумки и рюкзаки проверялись и все средства индивидуальной защиты изымались. Их марш начинался в 12, я приезжал в 6 и полицейские уже были в оцеплении.

На шествии против пенсионной реформы полицейские появлялись всегда за час до начала, когда большинство людей уже было на месте и особенно не усердствовали. Если человек шел по тротуару, то его багаж проверяли, а если по велосипедной дорожке, то чаще всего его не замечали.

В результате наиболее активная молодежь имела респираторы и полицейский слезоточивый газ им был нестрашен. Более того, они могли сами атаковать полицию, забрасывая ее флаерами, петардами и камнями.

В отличие от акций желтых жилетов полиция тут не применяла резиновые пули. В результате ей понадобилось около часа, чтобы обеспечить прибытие пожарной машины на бульвар в район пожара. Еще час понадобился, чтобы вытеснить всех на площадь Республики. Там полиция так массированно применяла газ, что временами не была видна огромная статуя Республики в центре площади.

Но и демонстранты действовали активно. И я впервые видел, как заставляли полицию отступать, забрасывая ее принесенными предметами и найденными где-то досками. На площади разожгли несколько костров, в которых горели самокаты и велосипеды.

Постоянно бегали медики, кому-то оказывали помощь на остановке. Противостояние продолжалось несколько часов, после чего колонна двинулась дальше по бульвару Вольтера.

По пути был снова атакован офис банка, а полиция снова применила газ. К конечному пункту своего маршрута — площади Насьон — пришли к девяти вечера. Уже было совсем темно. Тут большинство протестующих разошлись, а группа молодежи продолжила битву с полицией и спалила павильон. Большая часть из них была задержана. До сих пор неизвестно сколько человек задержала полиция в стране и Париже. Представители столичной полиции неопределенно сообщают, что «их около ста».

Подавляющее большинство моих французских собеседников уверены, что президент Макрон марионетка олигархов, которые фактически и правят страной. Тут все вспоминают его решение о снижении налогов для богатых. Они понимают, что на второй срок Макрона президентом не сделать из-за его огромного анти-рейтинга и проще раскрутить какого-нибудь нового малоизвестного политика. Но за остаток его президентского мандата можно принять выгодные им непопулярные решения и пенсионная реформа первая из них. Таким образом Макрон не может отказать от нее. Об этом он и говорит сегодня в своих заявлениях.

С другой стороны, если забастовка будет массовой, и самое главное продолжительной, то олигархи будут вынуждены отказаться от уменьшения пенсионных расходов, чтобы не понести огромные убытки. В 1995 году во Франции уже так произошло. Размер будущих пенсий французских трудящихся сегодня зависит от них самих.