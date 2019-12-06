Гендиректор ФАН на форуме в Пскове рассказал о цензуре и давлении США на российские СМИ

Псков, 6 декабря. Руководитель Федерального агентства новостей Евгений Зубарев на площадке Псковского медиафорума рассказал о вызовах, которые стоят перед Россией.

Евгений Зубарев считает, что Россия пока проигрывает на информационном фронте. Он подчеркнул, что на зарубежных ресурсах у нашей страны негативный рейтинг, новости о России не имеют позитивной окраски.

В Рунете есть сложности со «входом» на определенные площадки. Если треть новостей о России положительные, то издание проигрывает другим СМИ, которые культивируют негативную повестку.

Руководитель ФАН подчеркнул, что во Всемирной сети ситуация еще сложнее. Россия не только демонизируется, YouTube, Facebook и другие зарубежные площадки блокируют российские СМИ.

Евгений Зубарев рассказал о безосновательной цензуре, неправомерных блокировках и других атаках, которым подвергаются российские СМИ со стороны США. Он напомнил, что в 2017 году Федеральное агентство новостей было заблокировано в Google news за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы. Позднее к блокировке ФАН присоединился Facebook.

«Атака, совершенная на ФАН 6 ноября 2018 года: нам сожгли сервер, чтобы (как потом написали американские СМИ) мы не вмешались в промежуточные выборы в конгресс США. Но локальное «отрезание» от Интернета не остановит работу редакции. А спецслужбы (в Штатах есть специальная киберкоманда) позже сознались, что это их рук дело. Они гордились тем, что «отрубили этих русских от Интернета, и выборы прошли спокойно». Но нужно взглянуть глубже: по факту Пентагон, военная государственная организация США, атаковал гражданский объект в России. Что дальше? А если наши силовики сделают что-то подобное?», — прокомментировал Зубарев.

Он подчеркнул, что Советский Союз проиграл в информационной войне. Его дискредитировали, и никто не встал на его защиту. По мнению Зубарева, это проблема рухнувшей идеологии.

Спикер Псковского форума добавил, что современная информационная война переходит из онлайна в офлайн.

Один из участников медиафорума спросил у гендиректора ФАН, как изменить общественное мнение в отношении России и Рунета.