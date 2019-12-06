Лоза объяснил слова уехавшего в США Покровского о деградации русского народа

Лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский заявил, что русская нация деградирует из-за алкоголизма и нищеты, но при этом признался, что российская публика его «кормит». Это заявление прокомментировал певец, композитор и автор песен Юрий Лоза.

Макс Покровский дал большое интервью изданию 66.ru после концерта в Екатеринбурге. В нем лидер группы «Ногу свело!» рассказал не только о своем творчестве, но и о преимуществах жизни в США, отношении к России, ее народу и властям.

В частности, Покровский заявил, что приезжает с концертами в Россию, потому что его «кормит» здешняя публика. При этом он считает, что россияне деградируют.

«Над российским народом совершилось много опытов, поэтому он сильно подубит, в том числе генетически. Мы талантливая нация, конечно. Я ощущаю талант и остроумие наших людей, когда читаю комментарии в социальных сетях, — сказал Покровский. — Но тут вопрос: а каким бы был этот народ, если бы над ним в течение последних ста лет, с 1917 года, не совершались тяжелые опыты. Народ убивает алкоголизм, смертность, нищета. Нация деградирует. Просто она хорошая и сильная, поэтому ее убивают, а она выживает».

Комментируя Федеральному агентству новостей слова фронтмена «Ногу свело», Юрий Лоза согласился с ним в том, что русский народ — очень талантливый и остроумный.

«Согласен с ним только в том, что мы талантливый народ. А то, что только россияне деградируют, — это спорно. Почему он не смотрит на свой Запад? Там еще как деградируют! Раньше на Западе была музыка, а сейчас — рэп. Раньше пели, теперь — говорят. Разве это не деградация? Раньше Голливуд снимал красивые фильмы, а сейчас — блокбастеры про трансформеров, в основе которых — комиксы. Вся мировая литература до комиксов сократилась! Когда я книгу собирался писать, мне сказали, что нужно писать так, чтобы отдельную часть книги можно было прочитать за одну поездку в метро, потому что люди не читают большие произведения. И в соцсетях мне пишут, что пост не смогли дочитать, потому что в нем много букв. Понимаете, это деградация, которая характерна не только для россиян, а для всех наций, всего мира», — отметил Юрий Лоза.

По его мнению, Покровский необъективен, когда указывает на недостатки россиян и не замечает их в американцах.

«В США вместо литературы те же самые комиксы. И Россия далеко не на первом месте по пьянству. Британцы пьют не меньше, немцы, шведы… Посмотрите, как финны квасят! Так в чем наша деградация? Покровский еще говорит про эксперименты, которые над русской нацией ставили последние сто лет. А над другими нациями не ставили что ли? Над всеми ставили! Скажите, над кем их не ставили! Химтрейлы над всеми странами сейчас летают, и над США, в том числе, распыляя химикаты, которые провоцируют бесплодие и способствует отупению народов. Вы видели эти химтрейлы, когда в небе две параллельные белые линии идут? Так что над всеми экспериментируют, все бухают и деградируют, и не надо говорить, что Россия одна такая. Россия жила отдельно и отличалась от других стран только за железным занавесом», — заметил Лоза.

По мнению собеседника ФАН, лидер группы «Ногу свело!» унижает россиян, «чтобы понравиться американцам, к которым он поехал жить».