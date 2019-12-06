Путин рассказал немецким бизнесменам о достижениях российской экономики

Сочи, 6 декабря. Президент РФ Владимир Путин на встрече в Сочи рассказал представителям бизнеса Германии о достижениях национальной экономики.

Глава государства отметил, что властям удалось обеспечить макроэкономическую стабильность.

«В прошлом году ВВП прибавил 2,3%. В этом году он будет поскромнее, но позитивная динамика будет сохраняться. Рост промышленного производства составил 3%», — указал президент.

По его словам, на низком уровне в настоящее время находятся безработица (4,6%) и инфляция (3,6%). Кроме того, ведется активная работа по снятию административных барьеров и обеспечению оптимальной налоговой нагрузки на бизнес.

Напомним, встреча Путина с ведущими немецкими предпринимателями в Сочи стала четвертой по счету. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, объем торговли между РФ и ФРГ составляет 60 миллиардов долларов.

На встрече президент назвал Германию одним из важнейших экономических партнеров России. Москва стремится развивать долгосрочные связи с бизнесменами ФРГ, подчеркнул Путин, высоко оценив прагматизм немецкого бизнеса.

Российский лидер также сообщил, что реализация проекта «Северный поток ― 2» близится к завершению. По его словам, ввод газопровода в эксплуатацию позволит удвоить поставки российского газа в Германию.