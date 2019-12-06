Экотехнопарк «Калуга» заработает в 2020 году

Калуга, 6 декабря. Современный экотехнопарк «Калуга» запустят в 2020 году. Он поможет реализовать программу по эффективному обращению с ТКО.

Экотехнопарк «Калуга» является мусороперерабатывающим комплексом. 25% общей массы ТКО планируется использовать в качестве вторсырья.

На предприятии при сортировке будут выделять полезные компоненты, которые пригодны для создания продукции народного потребления. Инвесторы уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию объектов 1-го этапа строительства.

В создании экотехнопарка принимали участие европейские специалисты. Более половины оборудования сделали в России, 45% — в Европе.

По словам замглавы министерства строительства Калужской области Руслана Маилова, здесь будут отбирать сырье для дальнейшего производства хозяйственного инвентаря.

На территории экопарка постоянно проводится экологический мониторинг. Местные жители получили работу на новом предприятии. С запуском 3-й очереди экотехнопарка откроется порядка 2,5 тыс. рабочих мест, пишет Infox.ru.

Ранее сообщалось, что глава Российского экологического оператора Денис Буцаев хочет внедрить в РФ европейский опыт по переработке мусора. Он обсудил сотрудничество с представителями французской компании Syctom.