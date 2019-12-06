Москва, 6 декабря. Мещанский районный суд Москвы в пятницу оштрафовал журналиста «Новой газеты» Илью Азара на 300 тыс. рублей после незаконного шествия, которое состоялось 31 августа в Москве. «Оппозиционер» был признан виновным в повторном нарушении порядка проведения акции.

Несогласованное с московскими властями шествие состоялось 31 августа. Участники акции прошлись от станции метро «Чистые пруды» до Пушкинской площади, мешая при этом общественному движению. По информации полиции, в шествии участвовали 750 человек.

Отметим, что Азар был организатором акций в поддержку либералов, снятых с выборов в Мосгордуму за нарушения. Кроме того, он активно призывал москвичей принимать в этих митингах участие, хотя они не были согласованы.

Любови Соболь и ряду других «оппозиционных» кандидатов было запрещено выдвигать свои кандидатуры в связи с подделкой подписей избирателей. После этого они устроили в Москве серию незаконных акций, некоторые из которых закончились массовыми беспорядками.

Федеральное агентство новостей выпустило документальный фильм «Анатомия протеста», в котором нашло связь между этими событиями и Соединенными Штатами, не оставляющими попыток расшатать ситуацию в стране, чтобы реализовать уже опробованный на Грузии и Украине сценарий «цветных революций».