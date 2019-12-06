Украина показала лунную базу

Киев, 6 декабря. Украинское конструкторское бюро «Южное» представило панораму лунной промышленно-исследовательской базы, создание которой анонсировало в ноябре текущего года.

Панорама лунной базы размещена на сайте бюро. Специалисты сформировали внешний вид базы и определили инфраструктуру на различных этапах функционирования.

«Обобщены сроки реализации проекта, а также основные технические характеристики разрабатываемых систем», ― говорится в сообщении компании.

Специалисты бюро определили характеристики космической транспортной системы для доставки экипажа и грузов на поверхность Луны и возвращения на Землю, типовых конструкций лунных модулей, средств передвижения по поверхности Луны.

Панорама представлена под слоганом «Давайте вместе сделаем Луну ближе», что является отсылкой к предвыборному слогану президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой».

Панорама была представлена в рамках Третьего международного симпозиума/семинара Ассоциации «Лунной деревни» в Токио. В мероприятии также принимают участие представители космических агентств Японии, США, Индии, Китая и частных космических компаний.

План создания «лунной деревни» был провозглашен в 2017 году на Международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде. КБ «Южное» присоединилось к ассоциации в прошлом году в качестве институционального члена.

КБ «Южное» в советское время занималось разработкой космических ракет «Космос» и «Зенит», а также межконтинентальной баллистической ракеты «Сатана». На данный момент предприятие производит части для американских ракет. Ранее КБ «Южное» презентовало проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов для поиска полезных ископаемых. В бюро отметили, что разработка может иметь практическую пользу для «лунной деревни».