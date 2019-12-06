Жительница Лондона заставила бывшего мужа и любовника драться на дуэли

Лондон, 6 декабря. Жительница британской столицы заставила бывшего мужа и любовника сражаться на дуэли, чтобы определить, кто достоин быть с ней. Соревнования за сердце дамы закончились для экс-супруга гибелью от нескольких десятков ножевых ранений.

Литовская эмигрантка, 35-летняя соцработница Аста Юскаускине до недавнего времени жила с законным мужем Гидруисом Юскаускасом, однако в этом году супруги развелись, и женщина вышла замуж за Андриюса Семеноваса, передает Infox.ru.

Мужчина сидел в литовской тюрьме, когда у них с Юскаускине завязался роман по переписке. В марте заключенный вышел на свободу и попытался приехать к любимой в Лондон, однако его депортировали.

Тогда женщина начала отношения онлайн с другим обитателем тюрьмы, 25-летним Мантасом Кведарасом. Молодой человек освободился в мае и благополучно приехал к ней в столицу.

Бывший муж приревновал девушку к новому избраннику, и она предложила кавалерам поучаствовать в дуэли.

В результате 42-летнего Юскаускаса нашли в переулке в Восточном Лондоне с 35 резаными ранами на теле и шее. Мужчина скончался, а второй дуэлянт был арестован. .

По версии следствия, Юскаускине манипулировала мужчинами, зная, что ее молодой ухажер склонен к насилию и собирался разобраться с ее бывшим супругом.

После убийства она прятала «победителя» дуэли у себя, избирательно удалила текстовые сообщения со своих мобильных телефонов и дала полиции ложные показания. Теперь ее обвиняют в организации убийства и препятствовании правосудию, но Юскаускине все отрицает.

Выяснение отношений из-за женщины 5 декабря произошло на Украине. Между депутатами от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» Максимом Бужанским и Гео Леросом завязалась драка в сессионном зале Верховной рады. Причиной конфликта стало оскорбление Лероса экс-представителя кабмина в Раде Ирины Верещук. Бужанский заступился за нее.