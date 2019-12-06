Уехавший в США Покровский заявил о деградации россиян

Москва, 6 декабря. Переехавший жить в США лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский заявил, что «русская нация деградирует».

В настоящее время Покровский живет в США, однако продолжает приезжать с концертами в Россию. По словам музыканта, российская публика «кормит» группу «Ногу свело!», поэтому коллектив с удовольствием гастролирует в России.

«В России у нас есть наша публика, которая нас любит и которой мы отвечаем взаимностью. Публика нас кормит», — пояснил музыкант.

Покровский считает, что русский народ был объектом опытов на протяжении последних 100 лет, в результате чего заметно деградировал, передает «Царьград».

«Каким бы был этот народ, если бы над ним в течение последних ста лет, с 1917 года, не совершались тяжелые опыты... Народ убивает алкоголизм, смертность, нищета. Нация деградирует. Просто она хорошая и сильная, поэтому ее убивают, а она выживает», — сказал Покровский.

Ранее уехавший в Канаду российский актер Алексей Серебряков заявил, что «главной национальной идеей» России являются «сила, наглость и хамство». Серебряков переехал со своей семьей в Канаду в 2012 году. Актер объяснил данный шаг «неблагоприятной социальной ситуацией» в России. Высказывания актера вызвали резкую критику со стороны россиян. Позднее Серебряков выразил надежду, что после его негативных высказываний о России ему не выпишут «черный билет» или «черную метку» и дадут возможность продолжить работу в РФ.