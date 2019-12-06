Следствие закрыло дело против участника беспорядков в Москве Фомина

Москва, 6 декабря. Следственный комитет России прекратил уголовное производство в отношении Сергея Фомина, который является участником массовых беспорядков, произошедших в Москве 27 июля. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба СК РФ.

Дело закрыто в связи с отсутствием состава уголовного преступления, а домашний арест подозреваемого отменен. При этом СК РФ усмотрел в действиях Фомина признаки административного правонарушения и передал все необходимые материалы в МВД.

«Процессуальное решение принято по результатам объективной оценки всех исследованных материалов, в том числе, свидетельских показаний и детального изучения видеозаписей камер видеонаблюдения. Уголовное преследование в отношении Фомина прекращено», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что расследование в отношении остальных участников беспорядков продолжается. Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы дал участнику несогласованной акции 27 июля Никите Чирцову год колонии общего режима. Молодой человек был признан виновным в том, что напал на полицейского. Сперва он сбежал в Белоруссию, однако затем был вынужден вернуться на родину в связи с объявлением в международный розыск.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило документальный фильм «Анатомия протеста», в котором проанализировало дело о массовых беспорядках в Москве. Журналисты ФАН пришли к выводу, что все незаконные акции и столкновения с полицией являются попыткой вмешательства США в российские выборы с помощью технологий «цветных революций».