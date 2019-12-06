Путин перешел на немецкий во время встречи с бизнесменами из Германии

Сочи, 6 декабря. Президент России Владимир Путин перешел на немецкий язык во время встречи с бизнесменами из Германии в Сочи. Глава государства по-немецки обратился к собеседникам, когда заметил неполадки с переводом.

Видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте журналист Дмитрий Смирнов.

«На встрече с немецким бизнесом не заработал перевод, и Путин перешел на немецкий сам», — отметил он в подписи к видео.

«Was ist los?»: На встрече с немецким бизнесом не заработал перевод, и Путин перешел на немецкий сам pic.twitter.com/fHtIFS99sB — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 декабря 2019 г.

Ранее Владимир Путин отметил, что Германия является одним из важнейших экономических партнеров России, и РФ стремится развивать долгосрочные связи с бизнесменами ФРГ. Российский лидер также сообщил, что реализация проекта «Северный поток ― 2» близится к завершению. По его словам, ввод газопровода в эксплуатацию позволит удвоить поставки российского газа в Германию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что объем торговли между РФ и ФРГ составляет 60 миллиардов долларов. По словам представителя Кремля, в Сочи состоится четвертая встреча российского лидера с представителями немецкого бизнеса.

Восточный комитет немецкой экономики накануне опубликовал сообщение о встрече 20 представителей важнейших германских инвесторов в России с Владимиром Путиным. Как отмечалось в заявлении, германский бизнес рассчитывает обсудить вопросы реализации текущих проектов и запланированные инвестиции в российскую экономику.