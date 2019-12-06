ПАСЕ не будет отказывать в полномочиях российской делегации из-за Крыма

Москва, 6 декабря. Обязательство ПАСЕ не признавать воссоединение Крыма с Россией не должно влиять на полномочия российской делегации в ассамблее. Об этом говорится в отчете Венецианской комиссии Совета Европы.

«Венецианская комиссия заключает, что обязанность ПАСЕ не признавать аннексию не обязательно влечет за собой отказ в полномочиях парламентской делегации», — следует из текста итогового документа.

В нем также указано, что отчет был подготовлен по запросу регламентного Комитета ПАСЕ летом, в конце июня, в контексте оспаривания прав российской делегации в ассамблее.

Комиссия подчеркивает, что компетенции представителей России могут оспариваться до открытия сессии ассамблеи 2020 года, то есть до того момента, когда все государства — члены, включая РФ, должны будут представить списки своих новых делегаций.

Европейская комиссия за демократию через право или Венецианская комиссия представляет собой консультативный экспертный орган по конституционному праву, который был создан при Совете Европы в 1990 году. Она анализирует законы и законопроекты государств — участников, затрагивающие проблемы конституционного права. Все жалобы и оспаривания полномочий, как правило, не рассматриваются без мнения Комиссии.

Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ, хотя полуостров стал государственным субъектом демократическим путем в результате народного референдума.

Вопрос о восстановлении прав представителей России в организации выносился на рассмотрение ассамблеи дважды в 2015 году, но ограничения оставались в силе и были ужесточены. Москва приняла ответные меры и приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы. 26 июня 2019 года Парламентская ассамблея приняла резолюцию, подтверждающую полномочия делегации России в полном объеме.