Многочисленные мигранты в Ливии продолжают страдать на подконтрольных территориях так называемого Правительства национального согласия (ПНС). По мнению эксперта, Европейский союз давно закрывает глаза на деяния работорговцев-пограничников.

Террор беженцев

На захваченных террористами территориях ПНС Ливии продолжает сохраняться тяжелая обстановка с беженцами. Накануне специальный посланник УВКБ ООН в Средиземноморском регионе Венсан Коштель сообщил, что многие из них принуждаются рабскому труду. Находящиеся в сложных обстоятельствах люди бесследно пропадают на продолжительное время, и объявляются вновь, когда их отпускают после длительных работ.

«Мы уже зафиксировали недавние случаи рабства, когда мигранты продаются и сдаются в неволю. Мы заметили, что беженцы покидают лагерь и отсутствуют в течение недели или месяца, а затем возвращаются, потому что их вынуждали к принудительному труду», — сообщил Венсан Коштель.

Спецпосланник ООН добавил, что под стражей находится более 2 500 беженцев. Все они размещены в тюрьмах в бесчеловечных условиях. Эти люди особо уязвимы для эксплуатации надзирателями.

«Есть небольшой лагерь в Триполи, там плохие условия, 1 200 беженцев нуждаются в международной защите, причем более 600 человек не могут эти условия вынести», — добавил Венсан Коштель.

Тщетная попытка и страшное наказание

Среди заключенных в триполитанских тюрьмах в основном беженцы. Мигранты пытаются спастись от террористов, поддерживаемых так называемым ПНС Ливии, в других странах. Однако их перехватывает подконтрольные местному террористическому МВД Департамент по борьбе с незаконной миграцией и Береговая охрана.

Федеральное агентство новостей уже писало о докладах СБ ООН, в которых зафиксированы зверства триполитанской береговой охраны. В частности, «мигранты в Ливии становятся жертвами произвольного задержания и содержатся в бесчеловечных условиях, продолжают подвергаться пыткам, включая изнасилования и другие формы сексуального насилия, похищения с целью получения выкупа, вымогательства, принуждение к подневольному труду, принудительную проституцию и убийства».

При этом некоторые страны допускают такой произвол, позволяя бандитам ПНС использовать граждан Ливии в своих корыстных целях. Так, например, в Италии недавно произошёл скандал, когда стало известно о поддержке подконтрольного ПНС работорговца Абд аль-Рахман Милада местной властью. Они допускали, что все пойманные им люди в смежных водах в итоге отправятся в тюрьмы Триполи, где подвергнутся насилию.

Жестокое решение сложной проблемы

Директор по международным связям «Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования» Вениамин Попов считает, что в Европе давно существует кризис беженцев, и для его разрешения европейские власти прибегают к жестким мерам.

«Итальянцы не знают, как с этим справиться. Вместо того, чтобы делать реальные шаги по урегулированию ливийского кризиса, строить предприятия этим бедным людям, иначе продолжится переправа через Средиземное море, они решают оставлять их в Африке. Они пытаются пойти легкими путями», — сообщил эксперт.

Директор по международным связям добавил, что некоторым представителям пограничных служб это выгодно. Об этом не раз упоминалось в СМИ.

«Выходило множество статей, в том числе и в итальянской прессе. Идет возврат к работорговле. Потому что как эксплуатируют ливийцев в этих лагерях – они настоящие рабы. А деньги на это выделяет Евросоюз, чтобы держать людей в этих резервациях. Поэтому это все с одной стороны красивые слова о необходимости гуманитарной помощи, спасения людей, а с другой – негласная циничная политика того, как бы их оставить там у берегов Африки и не дать переправить через Средиземное море», — подытожил Вениамин Попов.

Напомним, что в мае этого года бандитскими структурами, действующими под эгидой МВД ПНС Ливии схвачены двое социологов – Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Они содержатся в неофициальной тюрьме «Митига», которую контролируют боевики местного бандформирования RADA, подчиняющегося террористу Абд аль-Рауф Каре. Он находится под «крышей» Фатхи Башаги — главы местной полиции. Бандиты известны своим жестоким обращением с заключенными. За их преступления они обвинялись в пытках, насилии, убийствах, работорговле, а также похищении и незаконном удержании людей ради выкупа.