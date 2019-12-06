Джабаров назвал причину потери НАТО своей мощи и сплоченности

Москва, 6 декабря. НАТО с принятием в свой состав новых членов стала менее мощной и сплоченной структурой. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор, комментируя саммит Североатлантического альянса в Лондоне, назвал причину потери НАТО своих преимуществ. Он напомнил о пророческих словах президента РФ Владимира Путина, сказанных еще в начале нулевых годов. Глава государства тогда подчеркнул, что переживать из-за расширения ЕС и НАТО не стоит, поскольку чем больше в структурах будет членов, тем менее согласованные решения они примут.

По мнению Джабарова, антироссийские высказывания в настоящее время в большей степени звучат из уст стран, которые относительно недавно вошли в состав военно-политического блока. Это, например, экс-участники Варшавского договора, бывшие советские балтийские республики.

«У них есть иллюзия, что они попали под зонтик НАТО, и теперь могут говорить своему бывшему старшему брату все, что хотят», — цитирует Джабарова «Парламентская газета».

Сенатор обратил внимание на появление вопросов, которые не только раздражают сам Альянс, но и портят отношения с Россией. Москва при этом никого, в том числе НАТО, не боится, поскольку имеет на это все основания, отметил Джабаров. В качестве примера он назвал прошлогоднее послание президента, в ходе которого были показаны новейшие виды российского вооружения.

«Это был холодный душ для всех натовских «ястребов», которые поняли, что Россия реально не боится никого. При этом наш президент постоянно говорит, что мы никому не угрожаем, мы готовы сотрудничать», — подчеркнул Джабаров.

В заключение сенатор отметил, что Североатлантический альянс в свое время настоял на полном сворачивании отношений с Россией, а теперь поднимает дискуссию о необходимости их восстановления.

«На повестке дня в первую очередь продление договора СНВ-3» — сказал он.

Руководство НАТО в последние годы ведет недружественную политику в отношении России. Альянс активно усиливает рубежи Восточной Европы и приближает свои базы к российским границам. Свои действия НАТО объясняет необходимостью защиты от якобы «российской агрессии».

Москва не раз обращала внимание на то, что НАТО всего лишь прикрывается мнимой «угрозой со стороны РФ» как предлогом для того, чтобы усилить свои позиции в Европе и увеличить военный бюджет. Совсем недавно, пишет «ФедералПресс», члены Альянса решили еще больше повысить соответствующие расходы.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году. СНВ-3 предусматривает сокращение ядерных боезарядов до более чем 1,5 тысячи единиц и до 700 единиц межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.

Действие договора истекает в 2021 году, пишет Infox.ru. Вашингтон пока не решил, нужно ли продлевать это соглашение. Москва при этом не раз указывала на свою готовность к диалогу.