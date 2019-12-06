Путин и Лукашенко 7 декабря обсудят интеграцию России и Белоруссии

Москва, 6 декабря. Президент РФ Владимир Путин 7 декабря встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, который посетит Россию с официальным визитом. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия к 1 декабря подготовили дорожную карту по углублению сотрудничества в рамках создания Союзного государства. 6 декабря состоится встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и его белорусского коллеги Сергея Румаса, которые также обсудят вопрос дальнейшей интеграции двух стран.

Союзное государство России и Белоруссии представляет собой надгосударственное образование, которое предполагает создание общего политического, экономического, юридического и таможенного пространства. Государственным секретарем Союзного государства является бывший полпред президента РФ Григорий Рапота, председателем Высшего государственного совета — Александр Лукашенко, а председателем Совета министров — Дмитрий Медведев.