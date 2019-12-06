Космонавт Котов рассказал о пушистости и волосатости на орбите

Москва, 6 декабря. Сотый космонавт России Олег Котов опроверг миф, что у тех, кто находится на орбите, волосы растут быстрее. Однако масштабы растительности на теле, по его словам, в космосе все же увеличиваются.

Миф об ускоренном росте волос на орбите снова стали обсуждать после видеозаписи, которую опубликовал Роскосмос. На кадрах ролика запечатлена процедура стрижки космонавтов на МКС. В анонсе к видео говорилось: «В космосе волосы растут быстрее, чем на Земле, или это только кажется?».

Олег Котов опроверг миф о быстром росте волос на орбите.

«Растут, но скорость такая же. Другое дело, что волосатость на теле увеличивается, но это связано с тем, что там невесомость, и обычно одежда не трет, не вытирает волоски в определенных местах. Из-за этого пушистость увеличивается», — рассказал Олег Котов в интервью изданию «Политика сегодня».

По его словам, мыть волосы на МКС возможно специальным шампунем без пены. Смывают его мокрым полотенцем. Фена для волос на орбите нет.

Космонавт добавил, что в космосе невозможно и принять душ. Гигиену поддерживают тоже с помощью влажных полотенец. Говоря о первом принятии душа по возвращении на Землю, Котов отметил, что «это счастье».