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Дебошир в Кузбассе ударил полицейского битой по голове

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Дебошир в Кузбассе ударил полицейского битой по голове

Кемерово, 6 декабря. Житель Прокопьевска в Кемеровской области напал на сотрудника полиции с битой, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в ночь на 3 октября. Молодой человек нарушал общественный порядок. Сотрудник полиции попросил местного жителя успокоиться, но тот в ответ достал биту и ударил ею стража правопорядка.

Дебошир попытался скрыться, но его задержали, пишет «Газета Кемерова». Сейчас 23-летний мужчина находится под стражей, возбуждено уголовное дело. Молодой человек не признал свою вину в нападении на полицейского.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились горняки. Рабочие не пострадали в аварии.

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