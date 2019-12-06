Москва, 6 декабря. Директор так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов задержан в Москве.

По данным источника Федерального агентства новостей, Жданова доставили в ОВД «Лужники». Директора ФБК подозревают в организации незаконного митинга 14 июля в Москве (статья 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Суд Зеленограда еще 29 июля приговорил Жданова к 15 суткам административного ареста за организацию массовых беспорядков в столице. Затем 11 августа суд вынес решение по еще одному делу, приговорив Жданова еще к 10 суткам административного ареста. Однако директор ФБК сбежал из страны.

Жданов был в числе организаторов незаконных митингов, прошедших в Москве в преддверии выборов в Мосгордуму. Поводом для акций стало законное решение столичного избиркома снять «оппозиционеров» с выборов в столичный парламент из-за превышения порога брака в собранных за них подписях.

ФАН провел расследование, которое выявило факты вмешательства США в выборы в РФ. Активное участие в организации незаконных митингов в Москве принимали представители американских властей. В штаб блогера Алексея Навального в Москве наведывался сотрудник посольства США Секстон, он проводил лекции и тренинги для последователей одиозного блогера, когда тот находился под арестом.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучила и приняла к сведению публикацию ФАН о попытках США повлиять на результаты выборов в стране.