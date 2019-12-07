Дамаск, 7 декабря. Сирийская правительственная армия провела обстрел позиций боевиков запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 и союзных бандформирований, позиции которых были расположены в окрестностях деревни Сурудж на юго-востоке Идлиба.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Местный источник заявил, что операции сирийской армии нацелены на то, чтобы не дать террористам начать новую атаку на освобожденные деревни. Стоит отметить, что несколько дней назад боевики попытались вновь захватить населенный пункт, однако контроль продлился всего несколько часов, после чего джихадисты были вынуждены покинуть Сурудж.

Сирийская армия доставила в этот район новое подкрепление, в том числе усовершенствованную бронетехнику, транспорт и оружие, которое поможет противостоять террористическим группировкам.

Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия восстановила контроль над тремя деревнями в районе Идлиба после ожесточенных столкновений с джихадистами. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), которая располагается в Лондоне, со своей стороны признала ликвидацию 33 нападавших боевиков.

Это столкновение считается самым жестоким за последнее время, поскольку соглашение о прекращении о перемирии было объявлено 31 августа после успешных переговоров между представителями российской и турецкой стороны.

В данный момент САА продолжает уничтожать оплоты террористических группировок в районах провинций Хама и Идлиб. Операции сирийской правительственной армии проводятся по нескольким направлениям одновременно и проходят достаточно успешно. У Дамаска есть все шансы вернуть под свой контроль все оккупированные боевиками районы.

Напомним, что Федеральноге агентство новостей получило доказательства участия США в создании, поддержке и финансировании запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. Также стало известно, что на протяжении многих лет ряд либеральных журналистов работали на террористов ИГ1. Были получены доказательства того, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничали с террористами ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.