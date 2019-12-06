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Путин ожидает сохранения позитивной динамики роста ВВП в России

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Путин ожидает сохранения позитивной динамики роста ВВП в России

Сочи, 6 декабря. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что рост ВВП в 2019 году сохранит положительную динамику. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с представителями деловых кругов Германии.

«В прошлом году ВВП прибавил 2,3%, в этом году он будет поскромнее, но будет позитивная динамика. Позитивная динамика будет сохраняться», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что рост промышленного производства по итогам 2018 года составил 3%, а также отметил низкий уровень инфляции и безработицы в РФ.

Российский лидер подчеркнул, что в настоящее время немецкие инвестиции в экономику РФ достигают 20 миллиардов долларов. При этом на территории России присутствует около пяти тысяч компаний с участием немецкого капитала, общий оборот которых составляет 50 миллиардов долларов.

«Германия занимает второе место среди внешнеторговых партнеров России после Китайской Народной Республики. Совсем недавно Германия занимала первое место. Надеюсь, мы к этой ситуации еще вернемся», — отметил президент.

Глава государства также добавил, что Москва заинтересована в том, чтобы немецкие бизнесмены могли чувствовать себя комфортно на российском рынке. По его словам, власти РФ принимают все необходимые меры для улучшения делового и инвестиционного климата.

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