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Экономика

Россия обеспечила себе макроэкономическую стабильность, заявил Путин

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Россия обеспечила себе макроэкономическую стабильность, заявил Путин

Сочи, 6 декабря. Россия обеспечила себе макроэкономическую стабильность. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса в Сочи.

По его словам, в стране зафиксированы рекордно низкие показатели безработицы и инфляции.

«В России обеспечена макроэкономическая стабильность. Рост промышленного производства в прошлом году составил 3%, на низком уровне находится безработица — 4,6% и инфляция — 3,6%. Для России это исторический минимум», — пояснил глава государства.

О предельно низком уровне безработицы Путин говорил еще во время инвестиционного форума «Россия зовет», который состоялся в середине ноября. Российский лидер тогда подчеркнул, что 4,6% — это самый низкий показатель за всю современную историю РФ.

Отметим, что Путин ранее поставил правительству задачу вывести Россию в пятерку наиболее развитых стран мира. Для этого необходимо поднимать производительность труда и улучшать структуру российской экономики. Развитию экономики также будет способствовать создание благоприятного инвестиционного климата, снятие административных барьеров и продвижение бизнес-инициатив. Президент подчеркнул, что это сложная, но вполне решаемая задача.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев накануне заявил, что правительство в ближайшие годы намерено выделить 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на развитие экономики и создание благоприятной инвестиционной среды.

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