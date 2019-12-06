Эксперт рассказал, как миссия российских врачей приносит мир и порядок в Сирию

Россия не только заявляет о мире и порядке на территории Сирии, но и с помощью гуманитарных врачебных миссий вносит реальный вклад в послевоенное урегулирование страны, уверен политический аналитик Владимир Соловейчик.

В сирийском городе Кобани начали работу российские военные врачи. Сообщается, что медработники специального назначения привезли с собой самое передовое оборудование. По словам врачей, будет проводится множество исследований, в числе которых УЗИ и ЭКГ. Медики используют мобильную и многофункциональную аппаратуру.

Известно, что с 2015 года российские врачи приняли более 100 тысяч пациентов и спасли огромное число жизней. При этом в российском Минобороны заверили, что объемы медицинской помощи Сирии будут только увеличиваться.

По словам Владимира Соловейчика, российская врачебная миссия показывает, как РФ приносит мир, порядок и стабильность в Сирийскую Арабскую Республику.

«Оказание врачебной помощи и проведение медицинских обследований для населения Сирии, пострадавшего от ужасов гражданской войны – это высокая гуманитарная миссия. В этом плане российские врачи продолжают знакомую из истории нам линию, когда их советские коллеги в ХХ веке выезжали в развивающиеся страны. Тогда врачи лечили в этих странах людей, предотвращали эпидемии, проводили прививочные кампании. Это все укладывается в русло исторической традиции высокого гуманистического служения, которое присуще представителям отечественной медицины на протяжении нескольких веков», — заявил Соловейчик в беседе с Федеральным агентством новостей.

Тем не менее ликвидировать все «раны» гражданской войны одна врачебная миссия не может, но смягчить последствия конфликта в Сирии вполне возможно, говорит эксперт.

«Поэтому данная гуманитарная миссия показывает, что наша страна вносит свой вклад в послевоенное урегулирование в Сирии. Эти действия РФ осуществляются в интересах граждан Сирийской Арабской Республики, которые пострадали в результате боевых действий. Поэтому данная благородная миссия – проявление гуманизма в действии и ее нужно лишь приветствовать», — сообщил собеседник ФАН.

Действительно, по словам Соловейчика, Сирия сейчас находиться в очень тяжелой ситуации с точки зрения здравоохранения и медицинского обслуживания населения, утверждает собеседник ФАН.

«Российские врачи с их высокой квалификацией внесут свой пассивный вклад в залечивание ран гражданской войны на территории Сирийской Арабской Республики. Таким образом, российская сторона не только заявляет о мире и порядке, но и сама вносит свой вклад в их реализацию», — добавил политолог.

Напомним, 9 октября, началась устроенная Турцией на севере Сирии антитеррористическая операция. Ее главной целью стало освобождение этой территории от вооруженных формирований курдов из состава «Демократических сил Сирии» (SDF).

Позже президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 22 октября приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары «Источник мира» против террористических группировок курдов в Сирии.

С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода незаконных вооруженных формирований курдов. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

Ранее стало известно, что специалисты главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко прибыли на север Сирии. Медицинский отряд приступил к работе в больнице Камышлы. Замкомандира медицинского отряда подполковник медицинской службы Вадим Кузьмин сообщил, что российские специалисты готовы оказать квалифицированную помощь всем, кто в ней нуждается.