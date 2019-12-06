В ЛНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистами в районе Золотого

Луганск, 6 декабря. Перестрелка с применением гранатометов произошла между бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистами в районе подконтрольной Киеву части Золотого в Донбассе. Об этом заявили в Народной милиции ЛНР.

Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах населенных пунктов Петровское и Золотое, однако националисты в Золотом выступили против. Украинские власти объяснили, что вооруженные люди в этом городе не являются представителями ВСУ и не имеют права находиться с оружием в зоне операции.

Украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к отводу сил в Золотом 29 октября. 26 ноября Луганск завершил все мероприятия в рамках процесса.

«Отмечается взаимный обстрел с применением гранатометов и стрелкового оружия между военнослужащими 72-й бригады и националистами в районе населенного пункта Золотое», — заявили в оборонном ведомстве ЛНР.

В Народной милиции республики уточнили, что инцидент произошел 4 ноября. Информация об этом подтверждается отчетом СММ ОБСЕ.

В ведомстве добавили, что в пятницу в район Золотого прибыли 30 силовиков и 20 сотрудников Нацполиции Украины для предотвращения возможных провокаций со стороны националистов.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Причиной стало непринятие Донецком и Луганском государственного переворота на Украине. За годы боевых действий погибли свыше 13 тысяч человек, передавали в ООН.

Гражданский конфликт в Донбассе ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны.

Как заявил ранее политолог Сергей Михеев, единственный способ избавиться от формирований вооруженных националистов состоит в том, чтобы убедить их легально интегрироваться в украинскую армию, либо «вынудить» разоружиться и стать гражданскими.