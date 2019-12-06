Впервые у памятника Свободы в Риге гремела антифашистская Bandiera rossa на русский лад 

Митинг на площади Свободы в Риге за русские школы 5 декабря завершился знаменитой антифашистской итальянской песней Bandiera rossa («Красное знамя») на русский лад, передает корреспондент Федерального агентства новостей из столицы Латвии.

Небывалое событие в новейшей истории Латвии — 5 декабря у памятника Свободы в Риге звучали не песни легионеров двух латвийских дивизий Waffen SS в исполнении депутатов Сейма ЛР из правящего Нацобъединения, а гремела знаменитая антифашистская Bandiera rossa («Красное знамя») на русский лад. Эта песня социал-демократов и коммунистов, написанная в Италии еще в 1908 году, стала популярной в 1920-е, во времена сопротивления итальянцев фашистскому режиму Бенито Муссолини, и в Гражданскую войну в Испании (1936-1939 годы) против диктатуры генерала Франсиско Франко.

И теперь обновленная Avanti o popolo («Вперед, народ») — под вторым названием эту песню также знают во всем мире, получила новую жизнь с новыми словами, написанными специально для «Марша света против тьмы», организованного «Русским союзом Латвии» (РСЛ) за право русских детей учиться на родном языке.

«Поднимем выше мы наше знамя, ведь правда с нами!»

Несмотря на то, что ликвидация остатков русского образования (а с 2003 года бывшие русские школы в Латвии были превращены в билингвальные), затеянная с 1 сентября, согласно принятым в 2018 году правительством — Сеймом — президентом ЛР законам, нарушает рамочную конвенцию ООН о защите нацменьшинств и многие международные положения, власти республики упорно не обращают на это внимание. Но ни ассимилироваться, ни уезжать со своей исторической родины — а многие здесь живут столетиями, когда еще Латвии и в помине-то не было — русские больше не собираются. И так уже уехали несколько сотен тысяч. Так что оставшиеся намерены бороться за свои права. Пока еще люди раскачиваются, ведь это особенность характера — медленно запрягать…

Но вот уже появился практически свой гимн-воззвание, хотя и звучит под Bandiera rossa. Правда, без красного знамени (советская символика в Латвии запрещена) и без призывов к революциям и свержению строя. Вот, например, строфа и припев из обновленной РСЛ Avanti o popolo:

Поднимем выше мы наше знамя,

Ведь правда с нами, ведь правда с нами.

Пусть наша школа живет веками,

Победа с нами на все века!

(припев)

Сопротивления дух не убит,

Воля к победе крепка, как гранит.

От возмущенья наш разум кипит,

Правда за нами — она победит.

Конечно, люди в возрасте сразу узнали зажигательный мотив песни, которую любили и в Советском Союзе. Уверен, заметили и переклик в тексте с другим известным пролетарским гимном — «Интернационалом»: «Кипит наш разум возмущенный…»

Разум, действительно, кипит. Ведь все решения по бывшим русским школам «министерства тьмы», как прозвали в народе министерство образования Латвии, ведут к ухудшению знаний русских школьников и к дальнейшей маргинализации русских жителей, о чем конкретно говорили и на митинге 5 декабря. Плохо образованным русским уготована в будущем роль чернорабочих и обслуги у истинных хозяев жизни. Эта истинная, тщательно маскируемая, цель время от времени все же прорывается в откровениях местной элиты.

«Нам не нужно, чтобы вы знали латышский язык, нам нужно, чтобы вы знали свое место», — прямо указала директор Центра госязыка Дзинтра Хирша в давнем интервью газете «Час».

А нынешний премьер-министр из американских латышей Кришьяни Кариньш семь лет назад, будучи евродепутатом от Латвии, неожиданно проговорился в интервью латышской версии журнала Playboy (видимо, очень расслабился).

«Нам надо, чтобы те русские, которые здесь растут, выросли латышами, — заявил он. — Да, конечно, это политически еретическая мысль. Нам надо понять, что интеграция ведет к ассимиляции, такой и должна быть наша цель — ассимилировать их детей».

«Свободу выбора языка образования!»

Такое требование звучало из уст протестующих, собравшихся вечером 5 декабря у здания министерства образования ЛР на «Марш света против тьмы» по Старой Риге с выходом к памятнику Свободы.

«Латвийские школьники демонстрируют худшие результаты по многим предметам, чем школьники наших соседних стран, — заявил перед началом марша сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов. — На первом месте в Европе находятся эстонские школы. В Эстонии не принято решение о полном переводе школ на государственный язык. Там до сих пор большинство предметов в русских школах изучается на русском. И при этом эти школы демонстрируют лучшие результаты, чем наши школы, которые проходят двойную-тройную «реформу» — перевод на неродной язык обучения и в то же время образование компетенций. Сегодня напротив министерства [образования] мы требуем обеспечить свободу выбора языка образования».

Затем собравшиеся выстроились у исторических казарм Екаба конца XVIII века и двинулись по Старой Риге, пройдя мимо Сейма, вдоль Домской площади с ее наряженной елью и новогодним базаром, потом по улице Šķūņu (Штюню — Сарайной), возникшей еще в XIII веке, и далее до площади Свободы с одноименным памятником по улице Kaļķu (Кальтю — Известковой), впервые упомянутой в 1407 году.

Колонну демонстрантов на сей раз возглавляли школьники, ведь в адрес «Русского союза Латвии» то и дело слышатся несправедливые упреки — мол, среди протестующих самих школьников очень мало, а учителей практически и вовсе нет. При этом упрекающие (в основном из разряда «диванных вояк») стараются не вспоминать, что действующий с 1 января 2017 года закон о лояльности для учителей практически лишил их права на публичное выражение собственного мнения. Мало того, педагогов обязали всячески отговаривать и своих учеников от участия в акциях протеста.

Но зимним вечером вычислить по фотографиям и видеороликам непокорных куда сложнее. Все пришедшие на демонстрацию и митинг — а в колонне шли около четырех тысяч человек — безусловно, достойны уважения, а дети — особенно. Их звонкие голоса останавливали прохожих и туристов, которые начинали снимать демонстрацию на телефоны. Горько от того, что русским детям приходится уже в столь раннем возрасте бороться за святое право каждого ребенка — учиться на родном языке.

То, что происходит в Латвии с ликвидацией русского образования,лидер РСЛ и евродепутат Татьяна Жданок назвала лингвистическим геноцидом еще на первом Вселатвийском собрании родителей 31 марта 2018 года. Доктор физико-математических наук, 15 лет преподававшая в Латвийском госуниверситете, опиралась в своем выступлении на исследования эксперта по лингвистическим правам — доктора философии университета в Роскилле(Дания) финки Тове Скутнабб-Кангас. Полиция безопасности ЛР возбудила против Татьяны Аркадьевны по этому поводу уголовное дело, которое, правда, пока повисло в воздухе. Но это не единственное уголовное дело, возбужденное в Латвии против активистов РСЛ и правозащитников. Русского ученого Александра Гапоненко в Латвии судят за мыслепреступление, грозя восемью годами тюрьмы.

Возвращаясь к демонстрации, отмечу, что дети настолько прониклись важностью момента, что постоянно убегали вперед, намного опережая идущих следом. Поэтому колонну время от времени приходилось останавливать, чтобы дождаться остальных.

Примерно в 20.00 по рижскому времени участники марша вышли на площадь Свободы к одноименному памятнику, где состоялся небольшой, но энергичный митинг. Его участники поставили подписи под обращением к руководителям ЕС с требованием обязать руководителей Латвии выполнять международные соглашения по отношению к национальным меньшинствам. Корреспондент ФАН также поставил свою подпись, которую вместе с остальными присоединят к петиции РСЛ для Европарламента. И эта петиция никоим образом не затеряется в папках где-нибудь на полках ЕП. Порукой тому недавно прошедшие здесь слушания о судьбах русских СМИ в Прибалтике и Украине, которые были организованы Татьяной Жданок, Мирославом Митрофановым и их помощниками. Так что курс Латвии на искоренение русского образования в Латвии получит свою оценку в Европарламенте и не только.

«Русским мстят непонятно за что»

На прошедшем митинге в Риге Мирослав Митрофанов подчеркнул важность борьбы за свои права каждого русского Латвии, «чтобы повернуть процессы вспять и обеспечить для русской общины страны комфортные и справедливые условия жизни».

«Мы не против латышского языка, мы за то, чтобы учить этот язык и использовать его в контактах с нашими соседями, родственниками, согражданами-латышами, — подчеркнул сопредседатель РСЛ. — Но мы не сдадим наш русский язык никогда! Нашим детям — наши школы!»

Этот призыв за энергичным Мирославом подхватили митингующие, скандируя на русском и латышском такие понятные для всех совестливых людей слова.

Вслед за Митрофановым в своем выступлении член правления РСЛ и мама двух маленьких детей Инна Дьери отметила, что государство решило, что основным языком обучения в Латвии должен быть латышский, не учитывая то, что 37% населения страны назвало языком семьи русский.

«Они просто хотят заставить нас учиться на латышском языке, — указала общественница, знающая в совершенстве латышский и еще три языка. — Мы хотим учить латышский, но мы не хотим учиться на латышском. Мы обжаловали это в конституционном суде, но решение было не в нашу пользу. Обоснованием было их историческая справедливость. Они мстят нам непонятно за что. Но есть инстанции выше конституционного суда Латвии. И это Европейский суд по правам человека. Сейчас мы собираем обращения тех, кто стал жертвами языковой реформы в образовании. По опросам, это порядка 40% населения. К сожалению, пока поданы только 24 иска, но этого недостаточно — иски должны быть массовыми. Мы хотим, чтобы наши дети получали качественное образование на родном языке. Этого нас лишают».

Выступивший следом международный гроссмейстер Алексей Широв, занимающий 51-е место в мировом рейтинге и недавно ставший чемпионом Испании (он получил подданство этой страны, будучи до сих пор негражданином Латвии, несмотря на то, что родился и жил в Риге), призвал власти Латвии не терять здравый смысл и не играть с людьми.

«Русские и смешанные семьи в Латвии видят, что именно произошло с русским образованием за эти полгода, — заметил гроссмейстер и член правления РСЛ. — Пока реформа не начала своего грязного действия, пока не начался новый учебный год, люди думали, что обойдется. Но уже сейчас многие недовольны тем, как складываются дела».

Алексей Широв подчеркнул, что нет нормальных учебников, русские учителя должны преподавать русским школьникам предметы на ломанном латышском. Вот и в Европе понемногу узнают о происходящем в Латвии, отметил он и призвал продолжать борьбу, не останавливаться, чтобы вернуть нормальную жизнь в родной стране, чего достойны все жители Латвии.

После завершения «Марша света против тьмы» сопредседатель «Русского союза Латвии» и евродепутат прошлого созыва Мирослав Митрофанов рассказал ФАН о ближайшей международной акции в защиту образования на русском языке.