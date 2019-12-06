Приговор Жукову показывает неотвратимость наказания в России, заявили в Госдуме

Приговор суда студенту ВШЭ Егору Жукову показывает нарушителям закона, что безнаказанности не будет. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат Евгений Федоров.

6 декабря участника летних беспорядков в Москве Егора Жукова приговорили к условному сроку по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности в Интернете. Блогеру назначили трехлетний испытательный срок с лишением права заниматься деятельностью по администрированию сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, сроком на два года.

Решение суда станет сигналом для нарушителей закона о том, что в России работает принцип неотвратимости наказания, отмечает депутат Евгений Федоров.

«Егор Жуков очень серьезно нарушил законы РФ, и как следствие, он понес наказание. Суд учел кучу обстоятельств и ходатайств в отношении Жукова. При этом приговор носит достаточно мягкий характер. Но суть приговора в том, чтобы другие нарушители закона поняли, что безнаказанности не будет. Главное не тяжесть наказания, а его неотвратимость. Это главный субъект влияния на правовую ситуацию в любой стране, и для этого работает правоохранительная система. Мы сейчас наблюдаем факт неотвратимости, что в свою очередь очень хорошо. Таким образом, любой другой человек, который захочет нарушить закон так же, как Егор Жуков, поймет, что его накажут. В степени наказания Жукову повезло, а следующему человеку может не повезти. Он может улететь на пять лет в Колыму», — заявил Федоров в беседе с ФАН.

По словам парламентария, если закрывать глаза на такие нарушения, начнется произвол, который выльется в убийства и беспорядки на улицах.

«Законы есть разные, и преступники не только поджигают автобусы. Они банки грабят и людей убивают. Поэтому приговор суда по Жукову — положительное и хорошее решение, которое укрепляет порядок на наших улицах. Если разрешить нарушать закон, то дальше это остановить не получится. Это продолжится убитыми людьми и сожженными ларьками. Не обязательно, что это будет делать Жуков и его товарищи, это могут сделать бандиты, которые найдут лазейку в законе», — добавил депутат.

ФАН ранее выпустил фильм-расследование «Анатомия протеста», посвященный массовым беспорядкам в Москве. Выяснилось, что «оппозиция» устраивала акции при помощи западных стран, в том числе США. Провокаторы, призывавшие москвичей выходить на улицы, получали на организацию беспорядков в стране средства из-за рубежа.