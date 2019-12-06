Манукян предложил выход из скандала с Певцовым, в образе Сталина «изгоняющим» Познера

Скандал между артистом Дмитрием Певцовым и телеведущим Владимиром Познером стал одним из самых обсуждаемых в СМИ событий последних дней. Конфликт уже прокомментировал друг и соавтор Познера телеведущий Иван Ургант, Певцов ответил, и всему этому, как говорится, ни конца, ни края.

Напомним, началось с того, что Дмитрий Певцов в образе Иосифа Сталина записал гневное видеообращение к Владимиру Познеру. Певцов обвинил 85-летнего телеведущего в отсутствии патриотизма и предложил ему покинуть Россию. Народный артист РФ столь бурно отреагировал на заявление Познера в эфире ток-шоу «Большая игра», в ходе которого телеведущий выступил против запрещения абортов, сравнив подобную практику со средневековьем, а также высказал мнение, что гомосексуализм обусловлен генетически.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян считает поведение Певцова неэтичным, а эксплуатацию образа Сталина в качестве аргумента в дискуссии — опасной. Своими размышлениями блогер поделился в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Из пыльного сундука

Меня сложно заподозрить в симпатии к ЛГБТ, да и по теме абортов я никогда не высказывался. Но выпады Дмитрия Певцова «в образе» Сталина в адрес Владимира Познера меня не на шутку встревожили.

Да, в социальных сетях немало сталинистов, а также людей, нетерпимых к любым меньшинствам, и, на мой взгляд, многое из того, что они декларируют, — это абсолютное средневековье. Но публичные люди раньше не позволяли себе высказываться в подобном ключе.

Меня в равной мере раздражает и пропаганда ЛГБТ-отношений, и попытки сделать представителей секс-меньшинств людьми второго сорта. Напомню: у нас запрещена пропаганда нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, никаких других ограничений в отношении ЛГБТ закон не предусматривает.

Что касается абортов, то извините, дело любой женщины решать — рожать или нет. Если она не готова к деторождению, у нее должна быть возможность на законных основаниях и в медицинских условиях прервать беременность на безопасном сроке.

Дмитрий Певцов, которому не хватило скандального заявления в адрес Владимира Познера в СМИ, решил развить тему выступлением в образе «товарища Сталина». На мой взгляд, это опасная затея. Последнее дело доставать из пыльного сундука этот образ не ради игры на сцене, а, чтобы потрафить тем, кто только и ждет, что Иосиф Виссарионович «воскреснет» и начнет управлять страной «железной рукой».

Познер заявил, что считает нормальным существование ЛГБТ. Певцов, судя по всему, придерживается другого мнения. Но что считать нормой? Не знаю, один процент этих людей в мире, или десять, но они существуют. Эти люди есть и в России, нравится это Певцову, или нет. Они — такие же граждане нашей страны, как и все остальные. Одно я знаю точно: на основании того, что они не такие как мы, ни ущемлять, ни принижать их нельзя. Это не только незаконно, но и не по-человечески.

Владимир Познер сначала отказался дискутировать на эту тему, но после скандального видео Певцова согласился на публичные дебаты на глазах у многотысячной аудитории. Думаю, такие дебаты просто необходимы. Пусть выскажут друг другу в лицо все, что думают друг о друге и по обсуждаемым вопросам. Хотя, что-то мне подсказывает, что Певцов, скорее всего, на дебаты не отважится.

Вера — это милосердие

В нашей стране верующие имеют все возможности соблюдать каноны своей веры. Однако агрессивно навязывать атеистам свою точку зрения они права не имеют. Впрочем, атеисты тоже не вправе никому ничего навязывать. Под агрессией я имею в виду заявления типа «уезжай из страны». Истинно верующий человек должен быть милосердным, а не плодить нетерпимость. Напомню, в истории православной церкви не было инквизиции!

Познер, несмотря на наличие нескольких паспортов (что законом не запрещено), гражданин России. Это значит, что он здесь не гость и имеет такое же право находиться в России, как и Певцов. На мой взгляд, советам из серии «убирайся в свой (тут можно подставить название любой страны)» — не место в публичной дискуссии! Если известные люди, соотечественники, начнут «выгонять» друг друга из России, во что превратится наша страна? Не станет ли в ней слишком вольготно «Шариковым» и «Швондерам», если разбегутся «профессора Преображенские» и «доктора Борментали»?

Уважаю Дмитрия Певцова как актера, человека и патриота, но, на мой взгляд, он совершил большую этическую ошибку, выступив гонителем Познера, да еще эксплуатируя образ Сталина.

Ургант не помог

Друг и соавтор Владимира Познера телеведущий Иван Ургант в свойственной ему ироничной манере попытался уладить конфликт, но, похоже, немного переусердствовал. Есть ситуации, где идеальной разрядкой служат не шутки, а серьезная дискуссия, в которой четко разъясняются позиции оппонентов. Нет между Певцовым и Познером никакого «топора войны». Там, на мой взгляд, мировоззренческая история — полное несовпадение идеалов и взглядов на жизнь. Казалось бы, сколько ни дискутируй, все равно к общему знаменателю не придешь. Но, считаю, что именно их публичные дебаты — это единственно возможный достойный способ уладить этот скандал.

Добро пожаловать на «ринг»

Я не фанат Владимира Познера, но его интервью смотрю с большим интересом. Кстати, однажды я помог Познеру продать билеты на его выступление в одном из регионов. Местные организаторы авторского вечера Владимира Познера пожаловались мне, что билеты не очень активно раскупают, и попросили опубликовать в соцсети информационный пост о мероприятии. Я предупредил, что с высокой долей вероятности пост о Познере вызовет шквал критических комментариев в адрес телеведущего.

Так и получилось: многое из того, о чем говорил Певцов, оказалось в комментариях под моей заметкой. Для соцсетей — это обычная история, хуже, когда подобную стилистику подхватывают публичные люди.

Тем не менее, обилие комментариев, в том числе критических под заметкой о выступлении Познера повысила интерес к мероприятию, и билеты быстро раскупили. После чего, с чувством выполненного долга, пост я удалил. Так мой блог помог телеведущему собрать полный зал в одном из российских городов.

Что ж, и на этот раз я готов медийно поддержать дискуссию Познера с Певцовым, если таковая состоится. Добро пожаловать на «ринг»!