«Сила Сибири» пришла в Китай. Тема недели. ФАН-ТВ

Курс на Восток: «Сила Сибири» дошла до Поднебесной. Газопровод с величавым именем еще крепче связал Россию и Китай. За пуском грандиозного энергопроекта в режиме телемоста наблюдали лидеры двух стран и большие друзья — Владимир Путин и Си Цзиньпин. Наш президент начал с «Нихао!», китайского приветствия, которое в современной России, где каждый первый турист из Китая, не требует перевода. Теперь благодаря Москве жители Поднебесной увидят голубое топливо не только на своих голубых экранах, но и на собственных кухнях.

Спрос рождает предложение: правительство КНР в борьбе за экологию заставило миллионы заводов и домовладений перейти с угля на газ. За 30 лет Пекин импортирует свыше триллиона кубических метров голубого топлива из Восточной Сибири. Общая сумма контракта — $400 млрд. Таких амбициозных проектов отечественная отрасль до сей поры не знала.

«Восточная ветка российско-китайского газопровода — это знаковый проект двустороннего энергетического сотрудничества. Он служит образцом глубокой интеграции и взаимовыгодного сотрудничества наших стран. Ввод в эксплуатацию газопровода является началом нового этапа нашего взаимодействия», — подчеркнул председатель КНР.

«Сила Сибири», как исполин, вставала на ноги в суровом климате, где морозы под минус 50 — обычное дело. Рожденный в недрах «Газпрома», с пропиской в Чаяндинском месторождении, богатырь-первопроходец прошагал более 2000 километров по труднодоступным районам Якутии, Иркутской и Амурской областей. Чтобы не навредить матушке природе, проявлял гибкость — по ходу строительства менял маршрут. На создание мощного энергетического проекта ушла пятилетка — рекорд в лучших социалистических традициях прошлого. Не случайно Китай встретил событие века в кумаче: работники компрессорной станции — в красной униформе под стать национальному флагу. Трудились участники проекта, действительно, ударными темпами, как стахановцы.

«На строительстве газопровода трудилось почти 10 тысяч человек и 4,5 тысячи единиц техники. Было использовано 130 тысяч труб различного диаметра массой более 1,8 млн тонн. Было сварено более 260 тысяч стыков. Построено 10 переходов через крупные реки и более 100 переходов через речки и болота. И люди, и техника справились», — отметил председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер.

А все начиналось в 2012 году. Окно в Китай российскому природному газу открыл Владимир Путин. Президент дал поручение «Газпрому» подготовить проект разработки якутских месторождений и нового направления поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Уже через пару лет договор о восточном маршруте экспорта российского природного газа между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией был подписан. Началось создание восточного центра газодобычи по аналогии с освоением западносибирских месторождений в 70-х годах, в бытность Советского Союза. Эта газовая провинция спасла страну в лихие 90-е. И вот, на излете 2019-го в Китае узнали, в чем «Сила Сибири». Но и это еще не все: из компонентов газа Чаяндинского месторождения будут производиться продукты газохимии, в том числе гелий на экспорт в Пекин. Масштабному проекту хватит сибирской силы не только на Поднебесную: его запуск поможет развитию Дальнего Востока и Сибири. С освоением нового региона газодобычи праздник уже пришел на улицы десятков отдаленных населенных пунктов в самой России.

«Для нашей страны, для России, этот проект важен еще и потому, что газ по трубопроводу пойдет не только на экспорт, но и на Амурский газоперерабатывающий завод, который станет одним из самых мощных в мире. Все объекты, необходимые для начала поставок газа по восточному маршруту, готовы — как на российской, так и на китайской стороне», — заявил российский лидер.

У «Силы Сибири», как в русских народных сказках о трех богатырях, есть братья: «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Мощный, почти эпический символ современной России как центра мировой газовой системы. Москва, претендующая на роль главного экспортера голубого топлива в мире, не только укрепляет свои позиции в Европе, которую тщетно пытаются соблазнить американским сжиженным суррогатом, но и осваивает стремительный рынок Азии. Потенциал его — колоссальный. На фоне торговых войн Китая и США Вашингтон в любой момент может перекрыть кислород поставкам энергоресурсов в Поднебесную. И в этой ситуации Россия — не просто верное плечо здесь и сейчас, а крепкая рука друга в не столь отдаленном будущем. С Москвой нужно дружить. Сегодня в нестабильном мире это понимают многие. Вот и сербский президент Александр Вучич на встрече в Сочи поздравил Владимира Путина с реализацией успешного мегапроекта.

«Хотел бы поздравить вас с окончанием строительства газопровода «Сила Сибири». Мы всегда радуемся вашим успехам, а это огромное событие для всего мира», — отметил глава республики.

Через несколько лет «Силу Сибири» планируют «удвоить». У масштабного энергопроекта, как и у «Северного потока», появится достойный «преемник». Президент России Владимир Путин принял предложение по строительству газовой артерии через Монголию в Китай. Газопровод «Сила Сибири — 2» стоимостью более триллиона рублей изменит расклад сил на мировом рынке голубого топлива, однозначно, в пользу России.