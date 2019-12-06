Владелец Spar и «Семья» закрывает часть магазинов в России

Санкт-Петербург, 6 декабря. Компания «ТД Интерторг» может закрыть около 40 магазинов сети Spar и «Семья».

Семь компаний заявили о намерении подать в суд на ООО «ТД Интерторг» и признать компанию банкротом, пишет РБК. Часть заявлений признали несостоятельными, поскольку истцы не обращались в арбитраж с требованием возместить задолженность.

В 2018 году к «ТД Интерторг» подали иски на сумму 378,6 млн рублей, в этом году — на сумму 2,9 млрд рублей. Многие поставщики прекратили сотрудничество с компанией из-за долгов.

В Петербурге могут закрыть до 40 точек Spar. В Петрозаводске уже закрылись несколько магазинов «Семья» и Spar. По словам совладельца «ТД Интерторг» Мушвигга Абдуллаева, до января 2020 года компания проведет реструктуризацию.

Он также пообещал, что компания рассчитается со всеми поставщиками. По последним данным, «ТД Интерторг» владеет 249 универсамами «Семья», 11 гипрмаркетами Spar.

Ранее сообщалось о закрытии сети продуктовых магазинов «Полушка» и «Лайм» в Петербурге. Владелец супермаркетов «Продовольственная биржа» продал часть торговых точек компании X5 Retail Group, другие точки арендовали под магазины сети «Магнит».

Холдинг также владел магазинами «Полушка» в Москве, но их закрыли еще в 2016 году.

Владелец еще одной крупной продуктовой сети в России — «Пятерочка» выплатит более 17 млн рублей своему партнеру.