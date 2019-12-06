Трехсторонние переговоры по газу между Россией, Украиной и ЕК пройдут в декабре

Брюссель, 6 декабря. Дата трехсторонней министерской встречи России, Евросоюза и Украины по газу для согласования условий поставок и транзита российского топлива в ЕС еще не определена, но Еврокомиссия работает над тем, чтобы провести ее «в течение декабря». Об этом сообщил представитель ЕК на брифинге в бельгийской столице.

«ЕС приветствует прямые переговоры по газу России и Украины и работает над проведением трехсторонней министерской встречи в течение декабря», — объяснил представитель ЕК, отвечая на вопрос о дате министерских консультаций.

Во время следующих переговоров по топливу участники планируют обсудить условия транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года и прямые поставки газа в страну.

Ранее консультации были запланированы на пятое декабря при условии, что к этому моменту «Газпром» и «Нафтогаз» договорятся о технических деталях соглашения. Однако дата не была подтверждена всеми сторонами, и консультации сорвались.

6 декабря министр энергетики России Александр Новак сообщил, что новые консультации могут состояться на следующей неделе, и на этой встрече возможно принятие конкретных решений по голубому топливу.

Напомним, действующее соглашение на поставку и транзит российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Украина в свою очередь имеет обязательства по внедрению европейского энергетического законодательства до конца этого года.

В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах. Россия настаивает, что заключение нового договора возможно только при взаимном отказе от претензий в международном арбитраже и прекращении судебных разбирательств.