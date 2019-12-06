ФАН обратился в РКН, ГП и СЖР в связи с фейком «Фонтанки» о «бойце ЧВК «Вагнера»

Санкт-Петербург, 6 декабря. Федеральное агентство новостей подготовило обращения в компетентные органы с просьбой отреагировать на фейк петербургского издания «Фонтанка» о ЧВК «Вагнера». Заявления поданы в Роскомнадзор, Генпрокуратуру РФ и Союз журналистов России.

«Фонтанка» вслед за «Новой газетой» опубликовала собственное «расследование» по видеозаписи, на которой запечатлена ликвидация в Сирии боевика запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1. В материале «Сделав это, они возвращаются. Патриотическое воспитание на примере одной сирийской казни» петербургское издание заявило, что участником происходящего в ролике является 39-летний житель Брянска по имени Руслан.

Журналисты Федерального агентства новостей проверили информацию, представленную в статье, и выяснили, что она является полностью вымышленной. Корреспонденты ФАН нашли жителя Брянска, о котором написала «Фонтанка». Руслан Нехаев рассказал, что петербургские журналисты с ним никогда не связывались, раскрыл детали своей биографии, далекие от участия в каких бы то ни было боевых действиях, и заявил о своей готовности подать в суд на «Фонтанку», которая использовала его имя в собственных целях.

В связи с этим Федеральное агентство новостей обратилось к председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву с просьбой оценить действия «Фонтанки», которая фактически использовала личные данные человека, чтобы дезинформировать своих читателей.

«Как вы оцениваете подобное поведение журналистов? Считаете ли вы, что авторы публикации и СМИ должны понести ответственность за распространение фейковых новостей?» — говорится в обращении, поданном в СЖР.

Также редакция ФАН направила обращения в Генеральную прокуратуру России и Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с просьбой проверить публикацию «Фонтанки».

Напомним, Федеральное агентство новостей публикует собственное расследование о Сирии, которое журналисты редакции вели на протяжении пяти месяцев. По результатам работы выяснилось, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков связан с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство». Отдел расследований также обнаружил факты сотрудничества корреспондента «Новой» Дениса Короткова с обвиняемым в отмывании средств, нажитых преступным путем, олигархом Михаилом Ходорковским. Подробнее об этом можно прочитать в первой части расследования ФАН «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.