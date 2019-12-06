НАТО вынудила Турцию купить С-400 у России 

Москва, 6 декабря. Турция купила российские зенитно-ракетные комплексы С-400 без какого-либо политического подтекста, а вынужденно, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Риме на международной конференции «Средиземноморские диалоги». По его словам, Анкара приняла такое решение из-за отказа союзников по НАТО продать такое вооружение.

Как передает Анатолийское агентство, Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что это не политический вопрос или политический выбор. Турция назвала покупку С-400 вынужденной мерой.

«Нам нужны были системы ПВО, мы просили у США, у Франции и получили отказ. Мы хотели купить системы у союзников, но они не продали. Так что мы пошли к другим», — добавил он.

Ранее сообщалось, что турецкие военнослужащие приступили к испытаниям радиолокационных систем приобретенных у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Испытания начались 25 ноября и будут проводиться возле столицы республики. Отмечается, что для этого в небо подняты различные воздушные судна, в том числе истребители F-16. Турецкие эксперты планируют проверить установление связи между ЗРС и самолетами.

Напомним, в середине 2017 года Москва сообщила о заключении с Анкарой контракта на поставку С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов. Соглашение предусматривает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля 2019 года.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают американцы и их союзники по Североатлантическому альянсу. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания F-35.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что заявления в США о возможных санкциях против Турции в ответ на покупку С-400 являются шантажом.

Как ранее писала «Газета.ru», после поставки первого полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Турцию они уже прошли испытания и показали результаты, превзошедшие ожидания.