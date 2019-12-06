Песков прокомментировал идею выравнивания зарплат учителей

Москва, 6 декабря. Вопрос возможного выравнивания зарплат российских учителей в Кремле ни разу не обсуждался. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В администрации президента это никак не обсуждалось», — отметил он.

При этом Песков подчеркнул, что в Кремле видят риски в случае выравнивания зарплат, однако не стал уточнять, в чем конкретно они заключаются, передает НСН.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в Совете Федерации обсуждается вопрос о создании системы выплаты зарплат учителям, что в теории позволит привести оплату труда педагогов к какому-то единому знаменателю. В настоящее время размер зарплат утверждает учредитель. Как правило им выступает муниципалитет. Сенаторы считают неправильной ситуацию, когда учителя реализуют федеральную образовательную программу, но при этом их финансовое положение определяют регионы.

Совет Федерации хочет обратиться к правительству с просьбой проработать этот вопрос в рамках национального проекта «Образование». Реализация проекта может занять около одного года.

На сегодняшний день, согласно данным Росстата, самые высокие зарплаты учителя получают на Чукотке (99 042 рубля). Следом идут ЯНАО (97,5 тыс.), Москва (97,2 тыс.), Сахалин (86,7 тыс.) и Ненецкий автономный округ (79,8 тыс.). При этом самые маленькие учительские зарплаты зафиксированы в кавказских регионах — в Северной Осетии, (21,9 тыс.), Кабардино-Балкарии (22,1 тыс.), Карачаево-Черкессии (22,2 тыс.), Ингушетии (22,2 тыс.) и Дагестане (23 тыс.).