В Совфеде оценили статью немецких СМИ о важности вступления России в НАТО

Скорее НАТО развалится из-за внутренних противоречий, чем Россия вступит в Североатлантический альянс. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Россия в НАТО

Вступление Российской Федерации в Североатлантический альянс в может превратить НАТО в трансатлантическую организацию безопасности от Владивостока до Лиссабона, создать перспективу новых переговоров о ядерном разоружении и наладить трехсторонний диалог между США, РФ и Китаем. Таким мнением поделилось немецкое издание Handelsblatt.

Как считает издание, пригласить РФ в НАТО нужно президенту США Дональду Трампу. У него появится шанс разработать такую «восточную политику», которая может открыть новую главу в американо-российских отношениях и создать «альянс мира» с участием Российской Федерации. Кроме того, это даст возможность России и США запустить процесс перераспределения баланса в глобальной системе безопасности. При этом создание подобного альянса значительно укрепит НАТО, потому что Москву перестанут воспринимать как «противника» — Россия станет гарантом европейской безопасности.

По мнению авторов статьи, для реализации такой политики американскому президенту потребуются смелые дипломатические усилия с «нормандском форматом». Выполнение Минских соглашений должно быть обязательным.

Издание уточняет, что новый договор Североатлантического альянса должен включать оговорку, которая позволяет Вашингтону, Москве и странам Европы иметь разные мнения по вопросам безопасности за пределами Европы. При этом вторую штаб-квартиру можно было бы организовать в России.

Скорее наступит развал НАТО

Олег Морозов напомнил, когда создавали НАТО, то Советский Союз сразу выражал готовность стать его частью, если он будет обеспечивать международную безопасность. Идея вступления СССР в НАТО была отвергнута, тогда появился Варшавский договор (военный пакт, созданный в ответ на создание НАТО).

«Мы помним высказывание [президента России Владимира] Путина о том, что Россия могла бы стать частью НАТО, но там этого не хотят. Потому что НАТО создавали против нас. Во времена Советского Союза НАТО называли агрессивным империалистическим блоком. Сейчас риторика изменилась. Мы не используем слово «империализм». Но то, что это блок создавался и сохраняется как агрессивный альянс, нацеленный на военное противостояние с Россией, очевидно всем. Но очевидно и другое — свою основную функцию — победа над Россией — блок выполнить не может. Это начинают понимать многие: [президент Франции Эммануэль] Макрон, немцы, отчасти Трамп, когда приглашает Путина вернуться в «восьмерку», — пояснил Олег Морозов.

По мнению сенатора, идея обнуления НАТО, как антироссийского блока, живет в умах многих западных аналитиков и специалистов, которые понимают, что в чисто агрессивном военном виде этот альянс не жизнеспособен и не решит ни одну реальную историческую задачу. Политик выразил мнение, что авторы данной статьи улавливают очевидные в воздухе веяния, понимают бессмысленность противостояния.

«Если блок лишен смысла, то существуют всего два пути. Либо распустить НАТО, либо расширить до участия России и снять все вопросы исторического противостояния. Не думаю, что вступление РФ в НАТО когда-либо будет реализовано. Но вот в то, что НАТО рано или поздно развалится, в это я как раз верю. И для этого совсем не понадобиться наше вступление. Статья Handelsblatt отражает тот кризис, с которым сталкиваются сегодня в блоке НАТО», — заключил Олег Морозов.

Среди участников НАТО наметились серьезные разногласия. Заявление французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» альянса не оставляют никого из руководства блока равнодушным. И этот конфликт внутри альянса разгорается на фоне давления НАТО на Турцию из-за российских противовоздушных систем С-400 и нежелания Анкары поддерживать планы блока по «защите» от России. В Совфеде уже открыто говорят, что это «начало конца» НАТО.