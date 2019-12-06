Преступления ливийского режима случайно вскрылись в докладе ЕС

После падения в 2011 году законной власти в лице Муаммара Каддафи Ливия превратилась в мировой центр наркотрафика, а так называемое «Правительство национального согласия» (ПНС) этой страны, возглавляемое Файезом Сарраджем, лишь имитирует борьбу с наркоторговлей.

Такой вывод следует из опубликованного Европейским центром мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA) отчета по Ливии для доклада о рынках наркотиков в ЕС.

Убийцы, работорговцы, контрабандисты

Созданный в 1993 году Центр мониторинга наркотиков и наркомании является официальным агентством Евросоюза и находится в фарватере его внешней политики, поэтому наивно было бы ожидать от экспертов центра непредвзятости при описании положения дел в Ливии. Достаточно упомянуть, что Центр признает ПНС как легитимное правительство. Тем не менее, на основе данного отчета можно составить весьма четкое представление о том, как и какими методами ПНС борется с наркоторговлей, захлестнувшей за последние годы целый африканский регион.

Согласно приведенной в отчете информации, контролируемая ПНС столица страны Триполи, так же как и «хабы» к западу от нее, остается ключевым центром для хранения и дальнейшей транспортировки наркотиков. На тунисско-ливийской границе гашиш и героин ввозятся контрабандным путем с побережья на официальном пограничном переходе в Рас-Адждире, из пустынных районов на юге — недалеко от района аль-Харса, и из населенных пунктов вокруг города Налут. Город Гедамес остается основным пунктом поступления на западную ливийско-алжирскую границу как гашиша, так и сильнодействующей фармакологии.

В марте 2015 года власть в Триполи взяло ПНС, которое фактически является надстройкой над косвенно связанными друг с другом незаконными вооруженными формированиями. В течение следующего года небольшое ядро из четырех-шести отрядов боевиков поглотило небольшие вооруженные группы террористов из «Исламского государства»1, «Аль-Каиды»1 и «Братьев-мусульман» (все три — террористические организации, запрещенные в РФ) и вытеснило конкурентов из столицы, говорится в докладе Центра мониторинга наркотиков. Это позволило им монополизировать контроль и получить значительное влияние на другие части Большого Триполи.

Так называемое «Министерство внутренних дел» ПНС Ливии, которое и должно было, по идее, бороться с наркоторговлей, возглавляет Фатхи Башага. Официально он контролирует два силовых альянса, которые состоят из бандформирований Триполи и Мисураты: «Аль-Сомуд», «166-й батальон ПНС», «Абу Салим», «Ан-Наваси» и «Батальон революционеров Триполи». Подопечные Башаги фигурируют в нескольких докладах СБ ООН как убийцы, работорговцы, контрабандисты и насильники. Их также обвиняли в совершении терактов совместно с ИГ1. Многие боевики «МВД» ПНС объявлены в международный розыск.

В так называемое «МВД» ПНС также вошли «Специальных сил сдерживания» (RADA), в которые вошли наиболее жестокие головорезы. На особо радикальную позицию RADA повлияли идеологические и религиозные убеждения (в руководстве группы много исламистов). Главарь RADA Абд аль-Рауф Карра — террорист, лично участвующий в форсированных допросах и пытающий пленных.

В течение короткого времени RADA по сути заменила собой полицейские структуры и быстро прославилась громкими рейдами — в том числе и на наркоторговцев. Однако, как скромно отмечается в докладе ЕС, применяемые RADA методы т. н. борьбы с наркотиками «считаются выходящими за рамки норм надлежащей правовой процедуры».

Передел наркорынка

В частности, осуществленный в 2015 году рейд на известного наркоторговца Халифу Дузана в районе Триполи Сук аль-Джума (в котором базируется сама RADA) является одним из наиболее ярких ранних примеров этой деятельности. Боевики RADA устроили ожесточенную перестрелку с бандой наркоторговцев, в ходе которой главарь банды был зверски убит.

При этом речи о том, чтобы арестовать преступника и предать его в руки правосудия совсем не шло, сообщают эксперты Центра. Несмотря на их «приглаженный» доклад, в котором агентство пытается всячески замаскировать преступления сформированного и поддерживаемого западными странами марионеточного «Правительства национального согласия», выгородить творимые RADA преступления получается плохо.

«То, что делает RADA, совершенно неправильно, я лично против этого, — заявил в интервью Центру один из сотрудников ANGA. — Я не терплю того, что они делают, но, учитывая ситуацию в целом, мы были бы в гораздо худшем положении сегодня, если бы они не вмешались».

Даже осторожные эксперты признают, что RADA не только промышляет беззаконием, но и полностью подменило собой законные структуры страны, такие как Ливийское антинаркотическое агентство (ANGA), и широко использует преступные методы. О том же, благодаря чьей «помощи» Ливия оказалась под властью наркоторговцев и террористов, в Европе предпочитают лишний раз не вспоминать.

В январе 2017 года RADA провела кампанию по зачистке прибрежного района Гаргареша, сосредоточив особое внимание на двух бандах. Одной из них руководил 26-летний наркоторговец, известный как Аль-Фокс, другая группировка наркоторговцев известна под названием «Шерфаддин ас-Салиема». Подразделения RADA трое суток вели на интенсивные бои в этом районе с применением тяжелых пулеметов и гранатометов с обеих сторон.

Сообщается, что в ходе боев RADA захватила богатые трофеи — большое количество гашиша, героина, кокаина, а также алкоголя. При этом, как и в остальных случаях, в детальном отчете Евросоюза нет ни слова о том, что весь этот «товар» был уничтожен. Вместо этого расплывчато говорится о «конфискации». Все это больше всего похоже на тривиальный «передел рынка», с тем чтобы конфискованные наркотики затем были реализованы RADA внутри Ливии или были переправлены по налаженным маршрутам в Европу.

Средиземноморская Тортуга

В результате той операции RADA смогла захватить лидера ополчения, известного как Адель Сифу, он же Адель Шита. При этом, как отмечают международные правозащитники, еще неизвестно, что страшнее — быть убитым или попасть в лапы боевиков RADA и оказаться в контролируемой ими неофициальной тюрьме «Митига» в Триполи.

О тюрьме и зверствах ее «персонала» неоднократно сообщалось в докладах СБ ООН. Эксперты международной организации обвиняли боевиков RADA в пытках, насилии, убийствах, работорговле, а также похищении и незаконном удержании людей в «Митиге» ради выкупа.

Эту информацию недавно подтвердили российские моряки, которые провели в «Митиге» три года по надуманному обвинению. Капитан судна «Теметерон» Владимир Текучев и его старший помощник Сергей Самойлов попали в плен к террористам RADA в 2016 году. В интервью Федеральному агентству новостей моряки рассказывали о пытках по средневековым стандартам и нечеловеческих условиях содержания в тюрьме «Митига».

В частности, моряки говорили об очень тесных камерах, где размещают слишком много заключенных. Каждую ночь «охранники» тюрьмы будят одного из пленных, отводят его в блок для пыток, где истязают до тех пор, пока тот не даст нужные боевикам показания.

До сих пор в «Митиге» продолжают незаконно удерживаться двое социологов российского Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан. Террористы RADA похитили их в мае 2019 года и без предъявления обвинений поместили в тюрьму. К россиянам также на протяжении пяти месяцев не пускали адвоката. Обвинения им так и не предъявлены.

В то же время, как следует из доклада Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании, перевозящие наркотики суда чувствуют себя у побережья Ливии в полной безопасности.

Так, в июне 2018 года итальянской береговой службой у берегов Сицилии было перехвачено 58-метровое судно, перевозящее 10 тонн гашиша. Судно имело интернациональный экипаж из двух египтян, датчанина, хорвата, румына и украинца и, судя по всему, перевозило наркотики одной из ливийских группировок. А в ходе одной из проведенных итальянскими спецслужбами операций (Оperation Libeccio), было досмотрено более 40 судов, следующих из ливийских портов, и конфисковано более 500 тонн наркотиков стоимостью свыше 6 млрд евро.

За последние годы стало понятно, что вся борьба ПНС с наркобизнесом существует только на словах. Криминальные методы RADA лишний раз подтверждают высказываемое экспертами мнение, что установленный западными странами ливийский режим в Триполи заинтересован не в борьбе с наркотрафиком и установлении порядка, а лишь в кровавом переделе наркорынка с целью запугивания или уничтожения конкурирующих бандитских группировок. Жесткий контроль путей распространения и торговли наркотиками обеспечивает ПНС постоянным притоком колоссальных финансовых средств для спонсирования многочисленных террористических группировок региона.

Эксперт: «Цирк шапито» в Триполи вот-вот падет

Такое же мнение высказал в интервью корреспонденту ФАН и президент Наблюдательного совета, полномочный представитель Ливийского временного правительства в Российской Федерации Станислав Кудряшов.

«Есть «Правительство национального согласия», которое по факту представляет собой «цирк шапито», — рассказал Кудряшов. — Есть (само)названные министры, какие-то департаменты, какие-то службы, которые по факту пытаются изображать для западной общественности какую-то государственную деятельность. А в реальной жизни, скажем так, являются участниками незаконной деятельности по трафику беженцев с Африканского континента в Европу, по наркотрафику, по торговле оружием, по контрабанде нефтью и так далее».

По мнению эксперта, режим ПНС уже агонизирует. Министр финансов этого «правительства» скрывается в Тунисе с деньгами, к закрытому министерству стянулись какие-то «ополченцы», которые потребовали выплатить им довольствие, а не получив денег, попытались захватить само «правительство» (Боевики Мисураты, пришедшие «выбивать долги», не получили оплату за услуги по «обороне» Триполи от контртеррористических сил Хафтара. — Прим. ФАН).

«Это о чем говорит? — продолжает Кудряшов. — Это говорит о том, что на сегодня в Триполи — махновщина, то есть происходят события, не управляемые Сарраджем, не управляемые руководителями правительства. Говорить в таких условиях о какой-то активной борьбе с трафиком наркотиков, с преступной деятельностью по переправке беженцев и так далее совершенно неуместно».

По словам эксперта, мы видим последние дни режима, который не нужен гражданам Ливии. В Триполи сегодня происходит массовое дезертирство. Представители народной милиции уже разочаровались в том порядке, который пыталось создать ПНС, и они бегут, переходят на противоположную сторону и складывают оружие.

«Все это закончится взятием Триполи Ливийской национальной армией, — уверен собеседник ФАН. — Развязка может наступить в самые ближайшие дни. Мы исходим из тех оперативных данных, которые есть у нас из Триполи. Ливийская национальная армия уже находится в центре города, контролирует важные участки. По нашей оценке, все эти псевдоборцы с наркоторговлей сами скоро предстанут перед законом».

По словам хорошо знакомого с ситуацией президента Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, основной доход террористов из ПНС Ливии основан как раз на контрабанде наркотиков, пиратстве, торговле людьми и оружием, а судьбы сограждан волнуют их в последнюю очередь. Побывавшие в Триполи осенью текущего года корреспонденты ФАН Владимир Малянов и Альгис Микульскис полностью подтвердили шокирующие рассказы о зашкаливающей преступности в этой североафриканской стране. По словам корреспондентов, ситуация в ливийской столице катастрофическая: людей похищают вместе с автомобилями, процветают наркоторговля и рэкет.

Именно на бандитские и экстремистские группировки, такие как RADA, «Аль-Сомуд», «166-й батальон ПНС», «Абу Салим», «Ан-Наваси», «Батальон революционеров Триполи», и опирается «премьер-министр» ПНС Файез Саррадж, назначенный на должность в обход демократических процедур и, к тому же, сам связанный с террористической организации «Братья-мусульмане»1. Функционеры ПНС связаны с террористами как общим бизнесом, так и общими кураторами на Западе. Несмотря на апелляцию к «международному признанию», в настоящий момент лишь 12 стран ООН признают ПНС Ливии, что оставляет организацию полностью нелегитимной.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию по освобождению Триполи и ряда населенных пунктов на северо-западе страны от террористов из ПНА. ЛНА контролируют большую часть территории страны, в Тобруке сформировано Временное правительство Ливии, поддерживаемое населением.

1 Организация запрещена на территории РФ.