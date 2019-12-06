Участник массовых беспорядков в Москве получил условный срок за нападение на бойца ОМОН

Москва, 6 декабря. Мещанский суд признал участника массовых беспорядков 27 июля в Москве Владимира Емельянова виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По данным следствия, в ходе несанкционированного митинга, который прошел 27 июля в Москве, Емельянов схватил и удерживал бойца ОМОН, препятствуя его работе. Сторона обвинения просила приговорить Емельянова к четырем годам колонии общего режима.

Мещанский суд Москвы приговорил Емельянова к двум годам лишения свободы условно, признав его виновным в нападении на сотрудника полиции. Молодой человек был освобожден в зале суда.

«Назначить Емельянову наказание в виде двух лет лишения свободы условно», — огласила судья Татьяна Шанина.

Летом 2019 года в Москве прошли несанкционированные акции протеста в поддержку так называемых «независимых кандидатов» на выборах депутатов Московской городской думы. Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, которое подтверждает причастность спецслужб США к организации массовых беспорядков в Москве, а также их вмешательство во внутренние дела РФ.

Журналистам ФАН удалось выяснить, что так называемая «оппозиция» получает от зарубежных спонсоров денежные средства для ведения антигосударственной деятельности на территории РФ.

Кроме того, стало известно, что глава службы безопасности посольства США в Москве, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон проводил тренинги для сторонников Алексея Навального, в ходе которых рассказывал о технологиях организации уличных беспорядков, а также подробно объяснял, как оказывать противодействие сотрудникам правоохранительных органов.