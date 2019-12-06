Путин заявил о сложностях в диалоге с Украиной по газу

Сочи, 6 декабря. Переговоры с Украиной по вопросу транзита газа идут сложно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса ФРГ.

Российский лидер отметил, что в Вене продолжается диалог представителей Киева и Москвы, который не обходится без сложностей.

«С обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые», — указал президент.

Глава РФ выразил надежду на то, что российские и украинские компании все же придут к компромиссу и найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы.

Срок действия текущего контракта между Россией и Украиной истекает 31 декабря. Данное соглашение было подписано в 2009 году. В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах.

Москва настаивает, что новый договор возможно заключить лишь при взаимном отказе от претензий в международном арбитраже и прекращении судебных разбирательств.

Киев прекратил закупку газа у Москвы в 2015 году. В настоящее время Украина получает российский газ по реверсу из стран Евросоюза.

При этом Россия, Украина и Европейская комиссия (ЕК) проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок. Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, очередная встреча может состояться уже на следующей неделе.