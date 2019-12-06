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Путин заявил, что РФ не использует экономических рычагов для давления на партнеров

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Путин заявил, что РФ не использует экономических рычагов для давления на партнеров

Сочи, 6 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не использует рычаги экономического давления для решения политических вопросов.

«Если вы обратили внимание, мы, несмотря ни на какую политическую конъюнктуру, всегда очень ровно, стабильно относимся к нашим экономическим партнерам, никогда не используем никаких экономических рычагов для решения каких бы то ни было политических вопросов», ― заявил Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса в Сочи.

В ходе встречи глава государства также отметил, что Москва стремится развивать долгосрочные связи с немецкими бизнесменами и ценит их прагматизм и готовность к сотрудничеству.

Кроме того, глава государства сообщил, что реализация газопровода «Северный поток ― 2» близка к завершению. Путин подчеркнул, что «Северный поток ― 2» ― экономический проект, правительство РФ фактически не принимает в нем участия. Путин добавил, что запуск «Северного потока ― 2» не означает, что Россия откажется от транзита газа через территорию Украины. По его словам, это вопрос экономической целесообразности.

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