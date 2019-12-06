Меркель может обсудить с Путиным ситуацию с выдворением российских дипломатов

Москва, 6 декабря. Канцлер Германии Ангела Меркель намерена провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита «нормандской четверки» в Париже. Об этом в пятницу заявил представитель правительства Германии Ульрике Деммер.

Встреча состоится в 17.00 по московскому времени. При этом Деммер не исключает, что лидеры двух стран могут обсудить недавний скандал, связанный с выдворением российских дипломатов из ФРГ.

Отметим, что в настоящее время Париж охвачен беспорядками, связанными со всеобщей забастовкой против пенсионной реформы. Однако в Кремле не считают, что это создаст какие-либо проблемы для участников встречи, передает RT.

Напомним, что поводом для выдворения дипломатов послужило убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, который во время второй чеченской кампании был полевым командиром боевиков и подчинялся известному чеченскому террористу Шамилю Басаеву. В 2002 году он был объявлен в розыск в России, а в 2015 году — в Грузии. По подозрению в убийстве Хангошвили задержали человека с документами на имя Вадима Соколова.

Германия заявила, что Россия якобы не оказывает поддержку в расследовании убийства, в связи с чем выслала двух сотрудников посольства в Берлине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль не располагает информацией по расследованию данного преступления. Вице-председатель фракции СДПГ в немецком парламенте Рольф Мютцених раскритиковал немецкие власти, назвав высылку дипломатов «опрометчивой мерой».