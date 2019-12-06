Путин объявил о завершающей стадии прокладки «Северного потока ― 2»

Сочи, 6 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что реализация газопровода «Северный поток ― 2» близка к завершению. Ввод в эксплуатацию позволит удвоить поставки российского газа в Германию, добавил глава государства.

«Сейчас близки к завершению работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2», ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту», ― заявил Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса в Сочи.

Глава государства напомнил, что «Северный поток ― 2» ― экономический проект, правительство РФ фактически не принимает в нем участие. Путин добавил, что запуск «Северного потока ― 2» не означает, что Россия откажется от транзита газа через территорию Украины. По его словам, это вопрос экономической целесообразности.

«Чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать — это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины», — подчеркнул президент РФ.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы планируют завершить до конца 2020 года, сейчас они идут в соответствии с графиком.

Против строительства «Северного потока ― 2» выступает Украина. В Киеве считают, что реализация газопровода из РФ в Европу позволит Москве отказаться от транзита газа через территорию Украины. Текущий контракт на транзит газа между РФ и Украиной истекает в конце 2019 года.