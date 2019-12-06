Аналитик рассказал, как будет выглядеть новая модель iPhone

Нью-Йорк, 6 декабря. Компания Apple в 2021 году полностью перейдет на беспроводные технологии и представит новую модель iPhone без привычных разъемов для зарядного устройства и синхронизации. Об этом заявил аналитик Мин-Чи Куо, который известен достаточно точными прогнозами насчет «яблочных» устройств.

Эксперт полагает, что избавляться от проводов в компании начнут с топовых версий iPhone. По его прогнозам, первый полностью безразъемный смартфон появится во второй половине 2021 года.

Предшествовать ему в начале года будет iPhone‌ SE 2 Plus, «наследник» популярного iPhone SE в безрамочном дизайне и без системы распознавания лиц Face ID. Вместо нее появится сканер отпечатков пальцев — Touch ID — в кнопке включения, которая расположится на боку.

Аналитик считает, что в 2020 году Apple выпустит линейку из пяти смартфонов. Модель iPhone SE в ней будет модернизирована и представлена устройством с экраном шириной в 4,7 дюйма, который получит корпус от iPhone 8.

Также, полагает Куо, стоит ожидать выпуск смартфона с диагональю в 5,4 дюйма и одной камерой, последователя iPhone 11, а также двух топовых версий. Новые iPhone Pro и Pro Max будут иметь три камеры.

Потенциальное отсутствие разъемов в будущих устройствах в целом соответствует политике Apple, которая выступает за полный отказ от проводов с момента выхода iPhone 7. Поэтому ликвидация порта для зарядного представляется делом времени.

Стоит отметить, что отсутствие физических разъемов позволит улучшить защиту гаджетов от воды и пыли.

В конце ноября известную американскую корпорацию покинул ее главный дизайнер Джонатан Айв. О том, что он планирует уйти с поста, Apple заявили в июне. Также в компании отмечали, что Айв намерен уволиться из корпорации в течение года.