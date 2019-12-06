Запашный назвал «идиотизмом» устроенную ему травлю из-за нетерпимости к мату

Известный дрессировщик и общественный деятель Эдгард Запашный назвал «идиотизмом» устроенную ему травлю в связи с его резким заявлением по поводу тех, кто позволяет себе материться на стадионах.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась цитата из интервью Запашного изданию «Спорт день за днем»:

«Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих (матерящихся) болельщиков. Попереломал бы (им) части тела. И завтра бы они на «вы» разговаривали».

Заявление Запашного авторы канала снабдили уничижительным комментарием:

«Или у него такие сексуальные фантазии, или просто человеку плохо, дайте ему уже таблетку кто-нибудь».

Запись была проиллюстрирована фотоколлажем: на Запашного «надели» фуражку с нацистской символикой.

В комментарии Федеральному агентству новостей гендиректор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный назвал «идиотизмом» устроенную ему травлю и подтвердил свою позицию по поводу мата на стадионах в связи с имевшими место инцидентами, связанными с футболистом Антоном Дзюбой.

«Во-первых, я не слежу за всеми коллажами, которые появляются в Интернете, — отметил Запашный. — Как говорил (скончавшийся в 2017 году писатель-сатирик Михаил) Задорнов, если про тебя складывают анекдоты или на тебя делают пародии, — значит, ты очень популярный человек. Поэтому — это абсолютно нормально. Другое дело — у кого-то это (делать пародии) получается, у кого-то — нет».

Запашный также объяснил свою непримиримую позицию в отношении матерящихся болельщиков.

«Моя позиция остается неизменной: мат в исполнении болельщиков на футболе — это неприемлемо. И, если эти люди борются со мной, создавая мне имидж какого-то фашиста, это еще раз доказывает их неадекватность и что таких людей нужно как можно быстрее отстранить от футбола», — подчеркнул известный дрессировщик.

«Футбол должен быть местом семейного пребывания, футбол должен быть доступной средой для людей любого класса. Агрессивнее вещи, которые идут от болельщиков, — это мат, это угрозы, это драки, это сжигание стадионов, это разрушение всего, это угрозы непосредственно самим футболистам (я сегодня слышал и (известный футболист и тренер Валерий) Газзаев резко выразился по поводу мата на стадионе), и травли Дзюбы…» — перечислил Запашный все, что для него абсолютно неприемлемо.

«Для меня это абсолютно нормальная позиция, которую я ни в коем случае не поменяю, несмотря на то, что кому-то хватает мозгов делать на меня коллажи в форме фашиста. Ну, идиотизм это, просто идиотизм, вот и все!» — резюмировал Эдгард Запашный.

Ранее в ходе нескольких матчей Российской премьер-лиги (РПЛ), а также на матче отборочного тура чемпионата Европы-2020 между сборными РФ и Сан-Марино фанаты «Спартака» нецензурно высказывались в адрес форварда сборной и «Зенита» Артема Дзюбы.