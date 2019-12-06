Украинцы готовы идти на компромисс ради мира в Донбассе

Киев, 6 декабря. Около 60% жителей Украины высказались за компромиссы для прекращения гражданской войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Согласно итогам исследования, 58,5% опрошенных придерживаются позиции, что ради установления мира в Донбассе Киев должен быть готов идти на компромиссы, но не на все.

«Эта позиция — «идти на компромиссы, но не на все», преобладает во всех регионах», — говорится в сообщении фонда.

При этом 14% украинцев убеждены, что ради завершения войны необходимо согласиться на любые компромиссы. В сравнении с июнем этого года число сторонников такой точки зрения уменьшилось на 6%.

Самыми неприемлемыми компромиссами граждане Украины назвали проведение выборов на условиях Донецкой и Луганской народных республик, амнистию всем участникам боевых действий против армии Киева и формирование силовых органов республик Донбасса только из местных представителей.

Социологи провели опрос с 4 по 19 ноября во всех украинских областях, в нем приняли участие свыше двух тысяч респондентов, которым уже исполнилось 18 лет.

Как напоминают «Известия», гражданский конфликт в Донбассе длится с 2014 года. Киев развернул против ДНР и ЛНР военную кампанию после того, как республики объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

Гражданский конфликт ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны.

Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что гражданская война в Донбассе «уничтожит Украину», пишет «Газета.ru».