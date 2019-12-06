Соболь наплевала на судьбу Жукова, уехав за границу во время вынесения приговора

Москва, 6 декабря. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь решила отдохнуть в Праге в разгар судебного процесса над фигурантами «московского дела».

Соболь выступила зачинщицей незаконных митингов в Москве летом текущего года, юрист ФБК призывала молодежь выходить на несанкционированные акции и оказывать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Координатор протестов, организованных Соболь, студент политологического департамента «Высшей школы экономики», блогер Егор Жуков был привлечен к уголовной ответственности по делу о массовых беспорядках 27 июля по 212 статье УК РФ.

В пятницу Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к условному сроку по обвинению в публичных призывах в Интернете к экстремистской деятельности. Однако подставившая студента под уголовную ответственность Соболь не соизволила явиться на заседание. Соратница блогера Алексея Навального предпочла отдохнуть в Праге, нежели поддерживать своих последователей в суде.

Telegram-канал «Силовики» сообщил, что 4 декабря Соболь покинула Россию. Юрист ФБК вылетела в Прагу в четверг в 17.45 рейсом OK 895 авиалиний Czech Airlines. Ранее на канале Навальный LIVE появилось сообщение, что передача Соболь «По фактам» уходит на перерыв до 9 декабря.

Неоплаченные многомиллионные штрафы за организацию незаконных митингов, счет которым, как призналась Соболь, она уже не ведет, не помешали ей покинуть страну. Согласно ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», право гражданина РФ на выезд из страны может быть временно ограничено, если он уклоняется от уплаты долга, наложенного судом.

При этом ранее Соболь жаловалась, что якобы судебные приставы могут забрать у нее собаку или даже пальто. Однако это не помешало юристу ФБК отправиться на отдых.

Очевидно, что Соболь берет пример со своего шефа Навального. Блогер также предпочитает уезжать в путешествия во время судебных разбирательств в отношении своих последователей и жаловаться на недостаток средств, отдыхая в Италии.