Продюсер «Ангелов Чарли» скончался после падения в США

Лос-Анджелес, 6 декабря. Известный голливудский продюсер и бывший президент одной из крупнейших американских кинокомпаний 20th Century Fox Леонард Голдберг скончался в США в возрасте 85 лет.

Согласно заявлению семьи Голдберга, он скончался от травм, полученных при падении, и умер в одном из медицинских центров Лос-Анджелеса в окружении родных. При каких обстоятельствах произошло это падение, и какие травмы получил кинематографист, не уточняется, пишет НСН.

Отметим, что Голдберг в первую очередь известен, как продюсер культовых телесериалов 1970-х годов. Речь, в частности, идет об «Ангелах Чарли» (по мотивам данного сериала впоследствии сняли два полнометражных фильма), S.W.A.T и «Острове фантазии». Именно он смог запустить карьеру американского актера Джона Траволты, выпустив фильм «Под колпаком» (в оригинале «Мальчик в пластиковом пузыре»).

Недавно Голдберг спродюсировал перезапуск фильма «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллой Балинска. Он также был продюсером популярной полицейской драмы телеканала CBS «Голубая кровь».

Напомним, что оригинальный сериал «Ангелы Чарли», рассказывающий о приключениях трех девушек-шпионок из частного детективного агентства, выходил с 1976 по 1981 год и был одним из самых успешных телешоу семидесятых годов. Впоследствии сериал неоднократно пытались возродить в формате полного метра. Сперва режиссер МакДжи в 2000 году выпустил одноименный фильм с Дрю Бэрримор, Камерон Диас и Люси Лью, который сразу стал хитом. А в 2019 году Элизабет Бэнкс попыталась перезапустить франчайз, однако сборы новой ленты оказались значительно меньше прогнозов.