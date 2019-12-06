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Экономика

Россия высоко ценит прагматизм немецкого бизнеса, заявил Путин

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Россия высоко ценит прагматизм немецкого бизнеса, заявил Путин

Сочи, 6 декабря. Германия является одним из важнейших экономических партнеров России, и РФ стремится развивать долгосрочные связи с бизнесменами ФРГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса Германии в Сочи.

«Германия — один из наших важнейших экономических партнеров, мы высоко ценим прагматизм немецкого бизнеса и готовность к совместной работе, стремимся и далее поступательно развивать двусторонние связи, чтобы безусловно отвечать долгосрочным интересам обоих государств», — цитирует слова Владимира Путина ТАСС.

Ранее российский лидер сообщил, что реализация проекта газопровода «Северный поток ― 2» близится к завершению. Ввод газопровода в эксплуатацию позволит удвоить поставки российского газа в Германию, отметил Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин проводит в Сочи четвертую встречу с ведущими немецкими предпринимателями. По словам представителя Кремля, стороны будут говорить о том, чего представителям Германии хотелось бы для расширения присутствия на российском рынке, и что им мешает.

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Источник: ТАСС
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